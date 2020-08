Filmdreh im Corona-Jahr: Plexiglas, Mundschutz und Set-Cleaner

Es wird wieder gedreht, doch vieles ist anders als sonst: Die Kameraleute haben Schutzmasken auf, die Film-Crew steht im Sicherheitsabstand zueinander. Am Drehort, einer Seitenstraße nicht weit vom Regensburger Hauptbahnhof, ist für alles gesorgt: ausreichend Desinfektionsmittel und Schutzmasken stehen bereit.

Für alle Teilnehmer am Set: Tägliches Fiebermessen

Gedreht wird der Fernsehfilm "Geliefert", eine Produktion im Auftrag des BR und in Koproduktion mit ARTE. Der Film handelt von einem alleinerziehenden Vater, der sich als Paketzusteller durchschlägt. Kein leichter Job, genauso wenig wie in Corona-Zeiten einen Filmdreh zu managen. Der Hauptdarsteller des Films, Bjarne Mädel, schildert, was jetzt anders läuft: "Der Unterschied ist, dass man noch mehr Sicherheitsvorkehrungen treffen muss. Das Team trägt fast durchgängig Masken. Die Temperatur wird jeden Tag gemessen, bei jedem, der ans Set kommt. Das ist morgens das Erste was man zu tun hat. Die Sachen, die angefasst werden, werden ständig desinfiziert.“

Neue Jobs durch Corona: Set-Cleaner und Hygieneberater

Fürs Desinfizieren gibt es am Filmset extra einen neu geschaffenen Posten: Den Set-Cleaner. Er ist von früh bis spät nur dafür da, alles regelmäßig abzuwischen: Zum Beispiel die Toilette, die Türgriffe und die Esstische. Wird in einer Filmszene ein Gegenstand ausgetauscht, wird der ebenfalls desinfiziert.

Außerdem wurde extra ein Farbsystem mit bunten Schweißbändern eingeführt. Jeder der Filmcrew trägt eins am Handgelenk: in grün, orange oder blau. Das zeigt sofort, wer wie viel Kontakt mit anderen haben darf - und wer regelmäßig auf Corona getestet wird. Über diese Abstandsregelung per Schweißband wacht mit Argusaugen ein Hygieneberater. Auch dieser Job ist neu.