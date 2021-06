Film ab! Am Donnerstag öffnen die Kinos wieder

Hoffnung keimt auf. Zwei junge Frauen stehen beglückt vor dem Kino Breitwand im oberbayerischen Gauting. Das hat schon seit ein paar Wochen wieder auf. In einer Art Probelauf für die kommenden Monate. Endlich wieder Filme sehen in der Gemeinschaft mit anderen in einem dunklen Raum und in einer Qualität, die nicht zu vergleichen ist mit dem Couchkino zuhause: "Ich bin wieder zur Cineastin geworden. Nach dem ersten Film haben wir im Kino geweint. Das war wirklich ein Erlebnis."

Bundesweite Kino-Regelung gefordert

Der Verband HDF Kino hat diese Woche am Montag bundesweit einheitliche Regelungen zur Neuöffnung der Branche gefordert. Die Auflagen, unter denen die Kinos morgen aufmachen dürften, seien, so heißt es, "teilweise noch ungeklärt, intransparent oder nicht verhältnismäßig". Die Rede ist von einem "Flickenteppich der uneinheitlichen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften" einzelner Regionen und Länder.

Doch nicht nur das sei eine große Herausforderung, erklärt Kinobetreiber Matthias Hellwig, zugleich Organisator des oberbayrischen Fünfseenfilmfestivals, das wieder im August stattfinden wird: "Die Zuschauer kommen so allmählich wieder, aber es ist jetzt nicht der große Aufbruch."

"Filmstau": Sehr viele Neustarts gleichzeitig

Ein bisschen wirkt es so, als besäßen viele Filmverleiher gar keine Geduld, für die nächsten Wochen ein vernünftiges, auch für die potentiellen Zuschauerinnen und Zuschauer überschaubares Programm zu gestalten. Sie langsam an das Erlebnis Kino wieder heranzuführen. Ganz im Gegenteil: Fast 30 Filme starten am 1. Juli neu. Wer soll das alles sehen?

Während der Corona-Pandemie ist ein riesiger Filmstau entstanden. Der soll jetzt möglichst schnell aufgelöst werden. Denn schon stehen neue Produktionen in den Startlöchern. Darunter auch manches, was während der Lockdowns entstand, erzählt Matthias Hellwig: "Es wird mehr Filme geben mit kleinem Cast, weil das natürlich einfacher zu drehen war, aber die Filme sind deswegen keineswegs schlechter."

Kulturbranche mit dramatischen Corona-Schäden

Klar ist: Die Corona-Pandemie hat auch im bayerischen Kunst- und Kultursektor enorme Schäden hinterlassen, vor allem auch in der Filmwirtschaft. Das ergibt sich aus einem Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. Für die Filmwirtschaft ist das Umsatzniveau auf die Zahlen vom Jahr 2003 zurückgefallen. Von Milliardenverlusten ist die Rede. Die wurden zwar bisher durch finanzielle Hilfen teilweise kompensiert, bleiben aber dramatisch.

Man darf also gespannt sein, was am Mittwochmittag die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach an Zahlen und weiteren Maßnahmen auf einer Pressekonferenz verkünden wird.