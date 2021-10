Filiale vorübergehend zu: Fachkräftemangel beim Bäcker

Wo sich sonst eine lange Schlange bildet, bleiben seit einer Woche die Türen zu: Die Bäckerei Mareis in Landshut ist derzeit auf der Suche - nach Verkäufern, Fahrern, Studierenden, die aushelfen. Sie alle fehlen in einer der Landshuter Altstadtfilialen. In der Auslage liegen keine Brote, belegte Semmeln oder Brezen mehr, die Kaffeemaschine steht still. Stattdessen hängen Stellenanzeigen in den Fenstern.

Filiale zur Entlastung der Mitarbeiter geschlossen

Es herrscht trotz Rekordumsatz akuter Personalmangel. Deshalb blieb für Anton Mareis nur ein Ausweg, auch zur Entlastung seiner Mitarbeiter, er musste eine seiner Filialen vorübergehend schließen: "Wir haben spontan gegengearbeitet und die Filiale geschlossen, dass wir Luft kriegen. Wir haben manche Schichten am Wochenende verkürzt, dass der Sonntag auch nicht so lang wird. Und wir suchen aktiv, aktiv, aktiv!"

Die aktive Suche aber gestaltet sich als schwierig – auch beim Nachwuchs. Hier braucht es längst besondere Anreize für künftige Azubis, dass der Führerschein bezahlt wird, zum Beispiel. Die Gründe für den Personalmangel liegen für Anton Mareis auch an der Pandemie – der Verkauf lief weiter, die Cafés aber waren alle geschlossen:

"Das sind zum einen Corona-Nachwehen oder Lockdown-Nachwehen. Wir durften während der Kurzarbeiterzeit nicht einstellen. Und andererseits gingen uns in Landshut aber auch viele Studenten ab, die jetzt drei Semester zuhause waren und nicht in Landshut gewohnt haben, wo sie einen Nebenjob gebraucht hätten. Und dann suchen eben alle Branchen." Anton Mareis, Bäckermeister und Unternehmer

Die Konkurrenz sei groß, die Bezahlung vielerorts immer noch zu niedrig. Die Studierenden kehren zwar langsam wieder in ihre Uni-Städte zurück, der Fachkräftemangel aber bleibt. Und das in ganz Bayern.

Für Landesinnungsmeister Heinrich Traublinger ein branchenübergreifendes Problem – an dem auch die Politik beteiligt ist. Das Handwerk sei längst auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Der Bedarf sei hoch, die Hürden aber auch, so zum Beispiel bei der Anerkennung der Qualifikation:

"Wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen Leute aus dem Ausland. Dazu brauchen wir aber auch ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das die heutige Zeit widerspiegelt, das modern ist und dass auch nicht nur die Mitarbeiter, die eine Prüfung bestanden haben, bei uns arbeiten dürfen." Heinrich Traublinger, Landesinnungsmeister für das bayerische Bäckerhandwerk

Hohe Arbeitsbelastung, aber Spaß am Job

Wie groß der Bedarf ist, zeigt sich in der noch geöffneten Filiale von Anton Mareis. Entsprechend groß ist auch die Arbeitsbelastung. Die könne zwar abschrecken, meint Filialleiterin Silvia Meier, ihren Beruf liebt sie trotzdem: "Es ist schön, mit Menschen umzugehen. Täglich frische Lebensmittel, unser Brot hat ja auch gute Qualität. Es ist einfach schön, jeden Tag mit Kunden, es macht wirklich Spaß."

Auch deswegen hofft Bäcker Mareis, dass spätestens Fasching wieder alle Filialen geöffnet haben – auch im Sinne der Kunden, die Schlange stehen. Für die bedeutet der Fachkräftemangel nämlich besonders eines: Warten.