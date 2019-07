"Fifty-fifty-Projekt": Probebetrieb im Landkreis Wunsiedel

Ein Probebetrieb der "fifty-fifty-Taxis" soll am 19. Juli beginnen. Das habe der Kreistag einstimmig beschlossen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Das Prinzip: Jungen Menschen werden Fahrten mit Taxis und Mietautos günstiger ermöglicht. Dabei müssen die Jugendlichen nur die Hälfte des anfallendes Fahrpreises zahlen, die zweite Hälfte übernimmt der Landkreis.

Service für Jugendliche

"Wir sehen das 'fifty-fifty-Projekt' als sinnvolle Ergänzung zu unserem Nightliner. Schließlich sollen sich gerade auch junge Menschen hier im Fichtelgebirge wohlfühlen und ihre Freizeit genießen können“, so Landrat Karl Döhler (CSU). Buchen können das neue Angebot Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 27 Jahren, die ihren Erst- oder Zweitwohnsitz im Landkreis haben. In den Nächten an Wochenenden und vor Feiertagen haben sie die Möglichkeit, zwischen 21.00 Uhr und 05.00 Uhr ein Taxi oder Mietauto telefonisch zu buchen.

Bei Erfolg dauerhafte Einrichtung

Es gelten zwei Voraussetzungen: die Fahrt muss im Landkreis beginnen und dort auch enden, zudem muss der Buchende bei Fahrtantritt seinen Personalausweis vorlegen, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Der Probebetrieb soll bis Ende des Jahres laufen. Bei Erfolg wird das Angebot dauerhaft umgesetzt.

Positive Erfahrungen im Landkreis Lichtenfels

Der Landkreis Lichtenfels bietet dieses "Fifty-fifty"-Projekt bereits seit über 17 Jahren an. Die Lichtenfelser haben mittlerweile auch eine Taxi-App eingeführt und ziehen eine positive Bilanz. Das Landratsamt Kulmbach nutzt für "Fifty-fifty" die Fördertöpfe interkommunale Zusammenarbeit.