Fieber-Ambulanz soll Hausärzte in Aschaffenburg entlasten

Um die Infektionsrate weiter nach unten zu drücken, werden in immer mehr Städten und Gemeinden sogenannte Fieber-Ambulanzen oder Corona-Schwerpunktpraxen eröffnet. Ziel ist es, die ambulante, ärztliche Versorgung auch im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie zu sichern. In Aschaffenburg hat eine solche Fieber-Ambulanz neu eröffnet.

Patienten mit typischen Symptomen einer Coronavirus-Erkrankung und bereits positiv auf das Virus getestete Personen bekommen in der neuen Aschaffenburger Ambulanz ärztliche Hilfe. Die Praxis wird abwechselnd durch niedergelassene Hausärzte aus Aschaffenburg besetzt.

Mehr als 20 Patienten am Tag

Der Versorgungsarzt der Stadt Aschaffenburg Daniel Merten hat die neue Fieber-Ambulanz koordiniert. Mehr als 20 Patienten hat er bereits am ersten Tag behandelt und viele besorgte Bürger haben angerufen, um sich zu informieren, erzählt der Mediziner. Er schützt sich bei seiner Arbeit mit Schutzmaske, Schutzbrille und drei Lagen Handschuhen.

Ziel: Patientenströme trennen

Die Hausärzte in der Stadt waren im Vorfeld informiert worden, Corona-Patienten oder Verdachtsfälle ab dieser Woche in die Fieber-Ambulanz zu schicken. Der Sinn sei es, so Merten, die Patientenströme zu trennen, um eine Infektion zu verhindern. Die Trennung beuge auch einem Engpass bei Masken und Schutzkleidung vor. Das entlaste die Hausärzte enorm, sagt Markus Ullrich Martini. Er ist einer von zehn Ärzten in Aschaffenburg, die freiwillig Dienst tun in der neuen Ambulanz.

"Für die Aufrechterhaltung der normalen ambulanten Versorgungsstruktur ist es essentiell, das es die Einrichtung gibt. Die normalen Versorgungsstrukturen müssen einfach wieder anlaufen." Hausarzt Ullrich Martini

Arzt warnt vor Verharmlosung

Viele Hausärzte lassen seit Wochen keine Patienten mit Erkältungssymptomen mehr in ihre Praxis, behandeln per Telefon. Wer an Covid19 erkrankt ist, habe einen völlig ungewissen Verlauf vor sich, sagt Martini. Es könne glimpflich ablaufen oder auch nicht. Der Mediziner warnt vor einer Verharmlosung der Krankheit. Für viele sei die Pandemie noch etwas irreal, viele wünschten sich Lockerungen. Doch spätestens mit einem Corona-Todesfall in der Familie würden viele umdenken, so der Arzt.