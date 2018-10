Fichtenzapfenernte startet im Fichtelgebirge

Im Fichtelgebirge startet die Fichtenzapfenernte. Rund um Fichtelberg im Landkreis Bayreuth sind ausgebildete Baumkletterer der Bayerischen Staatsforsten als Zapfenpflücker unterwegs und steigen dabei bis zu 30 Meter hoch in die Bäume. Bereits am vergangenen Freitag wurde "probegezapft", sagte der stellvertretende Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten Fichtelberg, Martin Hertel, im BR-Gespräch. Man wollte testen, ob die Zapfen überhaupt Samen in sich haben.

Ernte beginnt zwei Wochen früher als sonst

Der Test war positiv, die Samen sind gut ausgereift, daher kann nun auch mit der Ernte begonnen werden. Sogar zwei Wochen früher als üblich. Je nach Wetterlage soll bis voraussichtlich Dienstag (06.11.18) eine Tonne der Fichtenzapfen gepflückt werden, sagt Martin Hertel.

Viele Blüten, kleine Zapfen

Durch die lange Trockenheit sind die Zapfen in diesem Jahr etwas kleiner als sonst. "Wir wollen aber nicht jammern. Wir haben ein gutes Samenjahr, wir hatten aber auch schon bessere", so Hertel weiter. Die Bäume hätten in diesem Jahr zumindest "geblüht wie schon lange nicht mehr", sagte Andreas Büchner, Leiter des Pflanzgartenstützpunkts Bindlach (Lkr. Bayreuth) in Oberfranken. Aus den geernteten Zapfen wird das wertvolle Saatgut geholt. Daraus können dann bis zu 1,5 Millionen neue Jungbäume für die Waldgeneration der Zukunft gezüchtet werden.