Fichtelgebirgsverein klagt gegen Mountainbike-Zentrum

Die neue Moutainbike-Station am Großen Kornberg befindet sich bereits im Bau. Doch gegen das umstrittene Rad-Zentrum wird der Fichtelgebirgsverein (FGV) Klage einzureichen. Der Hauptausschuss des Vereins hat beschlossen, vor das Verwaltungsgericht Bayreuth zu gehen. Die Klageschrift werde jetzt ausgearbeitet, so der FGV-Hauptvorsitzende Rainer Schreier zum Bayerischen Rundfunk am Mittwoch: "So geht es nicht. Wir fühlen uns als Verein ganz klar übergangen."

Fichtelgebirgsverein will keine Mountainbikes auf Qualitätswanderweg

Konkret geht es bei der Klage vor allem um zwei Punkte: Der FGV sieht den von ihm betreuten Fränkischen Gebirgsweg bedroht, weil in der Allgemeinverfügung zum Mountainbike-Park ein Mountainbikeweg auf diesem Weg vorgesehen sei. Das kann nach Einschätzung des Vereins die Einstufung des viel begangenen Fränkischen Gebirgswegs als Qualitätswanderweg bedrohen. Der zweite Punkt ist der sogenannte Zauberteppich, ein mehrere Meter breites Förderband für ski- oder radfahrende Kinder, das derzeit bereits errichtet wird. Aus Sicht des FGV werden dadurch unnötig schützenswerte Pflanzen zerstört, eine Verlegung des Förderbands um wenige Meter hätte hier Abhilfe schaffen können, so Schreier.

Klage soll auch Baustopp erwirken

Der FGV will möglichst auch einen Baustopp des Mountainbike-Parks vor Gericht erwirken. Ob das aussichtsreich sei, dazu werde man sich noch extern beraten lassen, so Schreier zum BR. Er bedauere, dass das Naturschutzrecht in der jetzigen Situation kein milderes Mittel als eine Klage kenne, ein Widerspruch wäre ansonsten auch in Frage gekommen.

Grundsätzlich befürwortet der Fichtelgebirgsverein, in dem auch Radfahrer organisiert sind, das Mountainbike-Projekt am Kornberg. Er sieht sich jedoch seine Einwände in dem Genehmigungsverfahren im Ergebnis nicht berücksichtigt, obwohl vorher anderes versprochen gewesen sei. "Wir sind ein Naturschutzverband, da müssen wir jetzt Flagge zeigen", so Schreier zum BR.

Landrat sieht alle Belange berücksichtigt

Der Wunsiedler Landrat Peter Berek (CSU) sieht hingegen keine Versäumnisse auf Seiten der Initiatoren des Projekts. "Im Gegenteil, wir haben uns sehr intensiv bemüht, alle mitzunehmen, gerade bei den Themen des Fichtelgebirgsvereins", so Berek. Bei der Frage der Mitbenutzung des Fränkischen Gebirgswegs durch Mountainbike-Fahrer werde man eine Lösung suchen: "Es wird ein lernender Prozess sein. Es muss sich in der Zeit zeigen, welche Dinge wir zusätzlich noch brauchen und wo wir vielleicht zu weit gegangen sind."

Der FGV-Hauptvorsitzende Rainer Schreier kritisiert jedoch dieses Vorgehen und fragt, warum die Veränderungen, die für später in Aussicht gestellt werden, nicht schon in der Genehmigung des Landratsamt eingearbeitet wurden.

Zum Thema Naturschutz sagte Landrat Berek dem BR, die Untere Naturschutzbehörde seines Landkreises Wunsiedel habe alles ordentlich geprüft und genehmigt. "In einem Rechtsstaat ist es möglich zu klagen. Jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht. Wir haben kein Interesse daran, gegeneinander zu arbeiten."

Radsportverein will keine neuen Trails, sondern Gebirgsweg nutzen

Der Vorsitzende des Radsportvereins "Fichtelgebirgsracer", Timo Späthling, betont in einer Stellungnahme gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, dass keine neu gebauten Mountainbike-Trails auf dem Fränkischen Gebirgsweg geplant seien: "Er wird einfach nur weiter in seiner jetzigen Form von allen Nutzergruppen genutzt. Dies funktioniert schon seit vielen Jahrzehnten ohne Schwierigkeiten und wir hoffen auch sehr, dass dies so bleibt."

Radsportverein hofft auf problemloses Miteinander

Die ganze Radgemeinde arbeite mit dem Fichtelgebirgsverein Hand in Hand, um auf beiden Seiten für Respekt und Verständnis zu sorgen, sagt der Vorsitzende der "Fichtelgebirgsracer". Wege zwischen Radfahrern und Wanderern zu teilen, funktioniere in vielen Urlaubsregionen in Österreich und könne auch ein Modell für das Fichtelgebirge sein.

