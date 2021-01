Fichtelgebirgsverein ist gegen Landkreis-Umbenennung

Der Fichtelgebirgsverein lehnt eine Umbenennung des Landkreises Wunsiedel in Landkreis Fichtelgebirge ab. Entsprechende Pläne werden im Auftrag des Wunsiedler Landrats Peter Berek (CSU) gerade von der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge vorangetrieben.

Kritik: Landkreis Wunsiedel deckt nicht gesamte Region ab

Der Verein begründet seine Kritik in einer Mitteilung damit, dass sich dem Fichtelgebirge mehr als nur die Bewohner Wunsiedels zugehörig fühlten. Zum Beleg führt der Verein unter anderem auf, dass sich wesentliche Teile des Fichtelgebirges gar nicht im Landkreis Wunsiedel befinden. So zum Beispiel der Ochsenkopf, der Große Waldstein oder der Steinwald. Die Umbenennung des Landkreises Wunsiedel in den Landkreis Fichtelgebirge hätte somit zur Folge, dass sich Menschen anderer Landkreise aus dem Fichtelgebirge ausgeschlossen fühlen könnten.

Identifikation contra Marketingerfolg?

Der Fichtelgebirgsverein fürchtet dadurch eine nachhaltige Störung der über Generationen gewachsenen Verbindung der Bewohner zu ihrer Heimat. Diese für einen schnellen Marketingerfolg zu opfern widerspreche dem Grundgedanken des Fichtelgebirgsvereins, der die Interessen von mehr 15.000 Mitgliedern aus allen Teilen des Fichtelgebirges vertrete.

Meinung der Bürger wird in Online-Umfrage erfasst

In einer Online-Umfrage, die noch bis Ende Februar läuft, will der Landkreis Wunsiedel die Meinung der Bürger dazu hören. Zur Begründung der Pläne heißt es dort unter anderem, dass sich der Landkreis durch die "Marke Fichtelgebirge" besser vermarkten ließe.