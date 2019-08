Fichtelgebirgskrimi: Dreharbeiten in Weißenstadt angelaufen

Das Fichtelgebirge ist erneut Filmkulisse – diesmal für eine neue Polizeiserie. "Der Fichtelgebirgskrimi – Siebenstern" wird derzeit gedreht. Drehorte sind Weißenstadt, Bischofsgrün, Wunsiedel und die nördliche Oberpfalz. Der große Showdown ist dann in der alten Westernstadt im ehemaligen Wunderland Plech.

Kein Mord, dafür findige Polizeibeamte

Knapp vier Jahre hat Autor und Regisseur Michael von Hohenberg an der Polizeiserie gearbeitet. Es geht in dem lustigen Krimi nicht um Morde, sondern um die "Polizeiinspektion Siebenstern West", die aufgelöst werden soll. Die findigen Beamten wollen das verhindern. "Kriminell werden dürfen sie nicht – also was tun? Das ist die Geschichte, die wir erzählen", so Regisseur Michael von Hohenberg, der im Fichtelgebirge aufgewachsen ist und hier lebt. Er ist Regisseur, Autor, Produzent und Kameramann.

Studenten und junge Schauspieler

Das Projekt "Fichtelgebirgskrimi" ist eine "Low-Budget-Produktion". Sowohl vor als auch hinter der Kamera stehen Medienstudenten und junge Schauspieler. "Das ist eine gute Möglichkeit sich auszuprobieren in Positionen, die sie vielleicht in anderen großen Produktionen vielleicht nicht bekommen würden", so Regisseur von Hohenberg.

Im November in den Kinos der Region

Die Dreharbeiten dauern noch bis Anfang September. Im November soll die erste Staffel der vierteiligen Serie am Stück in Franken und der Oberpfalz in den Kinos zu sehen sein. Ab Dezember dann beim Streaming-Anbieter "amazon".

Bekannte Schauspieler mit von der Partie

Unter den Darstellern der Serie sind auch bekannte Darsteller wie Andreas Leopoldt Schadt, Giovanni Arvaneh, Judith Hildebrandt, Doreen Dietel oder Nadine Badewitz.