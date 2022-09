Fichtelgebirge: Trotz Energiekrise soll Wintersport möglich sein

Im Fichtelgebirge gehen die Bergbahnbetreiber derzeit noch von einer normalen Wintersaison aus. Es gebe noch keine Vorgaben, Energie einzusparen, berichtet Andreas Schreyer, Betriebsleiter der beiden Ochsenkopfbahnen. Die Vorbereitungen auf die Wintersaison würden, wie jedes Jahr im November beginnen.

Während der rund vier Wochen Betriebspause erfolgt die Revision der beiden Sessellifte. Ausbesserungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Sesseln, der Antriebsanlage und den Stützmasten. Währenddessen werden auch die 15 Schneekanonen auf der Nordabfahrt aufgestellt. Diese und 30 sogenannte Schneilanzen sollen bei entsprechender Witterung eine Kunstschneeauflage bereiten, die dann die ganze Saison über halten soll. Die Skisaison im Fichtelgebirge beginnt gewöhnlich kurz vor den Weihnachtsferien – wenn das Wetter mitspielt.

Ohne Kunstschnee geht es nicht

Die Schneekanonen am Ochsenkopf laufen etwa 200 Stunden in zehn Tagen. Der Energieaufwand für die Beschneiung sei daher übersichtlich, meint Betriebsleiter Schreyer. Er entspreche etwa der Leistung von 3 Lkws. Schneekanonen sowie die Nord- und Südbahn auf den Ochsenkopf laufen mit Ökostrom. Die Lieferverträge seien langfristig abgeschlossen, die Kosten daher nur geringfügig gestiegen.

In den Liftstationen gibt es beheizbare Räume nur für das Personal, befeuert mit Flüssiggas. Seine Kundschaft sei die meiste Zeit an der frischen Luft, schmunzelt Schreyer. Beheizbare Sitzbänke, die man abschalten könne, gebe es in den beiden Sesselliften nicht. Lediglich die Toiletten und ein kleiner Aufwärmraum würden für die Wintersporttreibenden geheizt. Aber durch das ständige Rein und Raus würden die Temperaturen drinnen kaum über 19 Grad steigen.

Größtes Problem: Weite Autofahrten in Skigebiete

Sollte ein Energiespargebot kommen, würden sie am Ochsenkopf teilweise auf die Beschneiung verzichten, im zweiten Schritt die Bahnen zeitweise stilllegen und erst als letzte Maßnahme den Betrieb ganz einstellen. Aus seiner Sicht sei es ökologisch sinnvoller, die Wintersportler würden die Skigebiete vor der Haustüre nutzen, anstatt mit dem Auto weite Fahrten zu unternehmen. Denn die Anreise verbrauche nachweislich die meiste Energie, meint Andreas Schreyer. Daher wollen sie am 1.024 Meter hohen Ochsenkopf – dem Skiberg des Fichtelgebirges – Wintersportmöglichkeiten auf jeden Fall anbieten.

Schrittweises Abschalten der Lifte

Im nahen Mehlmeisel sollen auch die drei Klausenlifte im Winter wieder laufen. Sie gehören der Gemeinde, einen Stillstand könne man sich eigentlich nicht leisten, berichtet Bürgermeister Franz Tauber (FW). Bei einer entsprechenden Energiesparvorgabe könnten sie, je nach Publikumsandrang, einen oder zwei der drei Schlepplifte abschalten. Und auch im Familienland am Fuß des Klausenhanges könnte man die beiden Zauberteppiche ganz oder zeitweise abschalten. Wie am Ochsenkopf auch, planen sie in Mehlmeisel ihre Schneekanonen zur Saisonvorbereitung anzuwerfen. Diese Ausgabe müsse sein, denn ganz ohne Kunstschnee geht es an den nordostbayerischen Skihängen nur noch selten.