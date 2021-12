Fichtelgebirge: Start in die Wintersaison

Es wäre fast ein Start nach Maß geworden. Bis zum vergangenen Wochenende schneite es fast zwei Wochen lang im Fichtelgebirge und es war kalt genug für die Schneekanonen. Doch dann kamen die milde Luft und der Regen.

Andreas Schreyer von der Ochsenkopfbahn schaut etwas zerknirscht drein. Seine beiden Sessellifte laufen zwar seit diesem Freitag wieder, aber in der vergangenen Nacht hätten sie kurzfristig entscheiden müssen, die Nordpiste doch nicht offiziell freizugeben. Trotzdem sind die ersten Skifahrer und Snowboarderinnen unterwegs und auch die Tourengeher machen sich auf den Weg auf den 1.024 Meter hohen Ochsenkopf. Jetzt setzen die Liftbetreiber im Fichtelgebirge auf den angekündigten Kälteeinbruch zum Wochenbeginn. Möglicherweise schon in der Nacht auf Sonntag könnte Schreyer seine Schneekanonen wieder anlaufen lassen.

Warten auf die Kälte

Der Wärmeeinbruch hat auch den anderen Skiliften zu schaffen gemacht. Der Boden ist noch nicht gefroren. Dadurch ist es unmöglich, mit den Pistenraupen zu fahren. Die würden nur den Untergrund aufwühlen und beschädigen, erklärt Franz Tauber, der für die Klausenlifte in Mehlmeisel zuständig ist. So warten sie in Oberwarmensteinach, Fleckl, Fichtelberg, am Kornberg und am Tannenberg in Immenreuth auf die kommende Kälte.

Skililftbetreiber hoffen auf Touristen

Wieder mal eine gute Wintersaison würden sie sich wünschen im Fichtelgebirge. Der vorletzte Winter war völlig verregnet. Der letzte Winter war ein sogenannter Jahrhundertwinter: Schnee satt bis in den März. Dazu viele Sonnentage. Das Fichtelgebirge verwandelte sich in ein Wintermärchen. Allerdings durfte pandemiebedingt kein Skilift fahren, durften keine Touristen in das Mittelgebirge kommen. Nur Tagesausflügler waren erlaubt und die überrannten an manchen Wochenenden beinahe die Region – auf der Suche nach Abwechslung im langen Lockdown. 30 Prozent des Umsatzes machte die Tourismusregion alleine während der Weihnachtsferien. Da würden sie gerne wieder hinkommen.

Doch die Buchungsanfragen der Urlauberinnen und Urlauber stagnieren. Zu ungewiss ist die Corona-Lage. Die Touristen würden sich immer kurzfristiger entscheiden, meint Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge. Planen wird auf diese Weise schwieriger für die Hoteliers und Vermieter. Und auch in den Restaurants und Gastwirtschaften würden sich die Gäste zurückhalten. Weihnachtsfeiern gebe es so gut wie keine, und wenn, dann im ganz kleinen Kreis, berichtet Michael Weigel vom Hotel am Fichtelsee.

Kommt der Schnee, geht es los

Was die Wintersportmöglichkeiten angeht, ist Andreas Munder von der Erlebnisregion Ochsenkopf trotzdem optimistisch. Sie seien insgesamt gut vorbereitet für die Saison. Zwei Bergbahnen, zwölf Schlepplifte, zwei Snowboardparks, ein Familienland und vier Rodelbahnen könne man vorweisen. Die beiden Skischulen nebst Skiverleih in Fleckl und Bischofsgrün stünden für den Saisonbeginn bereit und auch die Winterwanderwege seien bereits weitgehend präpariert. Immerhin ist schon Langlaufen möglich. 80 Kilometer Loipen gibt es. Am Ochsenkopf sind die Ringloipen, die Brand- und die Gipfelloipe gespurt, ebenso die Loipen im Mehlmeisler Hochwald – wenn auch momentan wetterbedingt mit Einschränkungen. In guten Wintern haben sie am Ochsenkopf um die 100 Skitage, manchmal geht die Saison fast bis Ostern, wie zuletzt 2019.

Corona-Regeln für den Wintersport

Und Corona? An allen Skiliften und Pisten gilt zumindest bis zum 12. Januar 2022 die 2G-Regel. Alle Erwachsenen und Kinder ab zwölf Jahren müssen also geimpft oder genesen sein. Die entsprechenden Nachweise werden an den Talstationen der Lifte kontrolliert. Nur Personen aus einem Haushalt dürfen zusammen auf den Berg fahren. In den Wartereihen vor den Liften gilt zudem Maskenpflicht. Aber das nehmen die Wintersportlerinnen und Wintersportler, die am Freitag zur Saisoneröffnung auf den Ochsenkopf wollen, gerne auf sich – Hauptsache wieder Skifahren.