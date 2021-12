Fichtelgebirge: Sensationsfoto dokumentiert Rückkehr der Luchse

Ronald Ledermüller hängt eine seiner 15 Wildkameras an einen Baum neben einem großen Granitbrocken in einem Waldstück bei Bad Alexandersbad. "Luchse mögen solche überhängenden Felsen besonders gern", sagt der Naturpark-Ranger. "An solchen Orten setzen sie ihre Duftmarken, durch den Überhang kann sie der Regen dort nicht so schnell wegspülen." In den letzten Monaten hatte Ledermüller, der für das Luchs-Monitoring zuständig ist, immer wieder den richtigen Riecher mit den Standorten seiner Fotofallen: Über mehrere Wochen hinweg kann er beobachten, wie sich Luchsmännchen Finn aus dem Steinwald - vermutlich angelockt von den erwähnten Duftmarken - immer mehr an Luchsweibchen Julchen aus dem Fichtelgebirge annähert, bis es zu dem gemeinsamen Sensations-Foto kommt. Es ist ein starker Hinweis auf einen Erfolg der Bemühungen, den Luchs in Nordostbayern wieder heimisch zu machen.