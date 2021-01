Fichtelgebirge: Notruf von Langläuferin landet in Tschechien

Weil sich eine Frau bei einer Langlauftour im Fichtelgebirge im Landkreis Wunsiedel verirrt hat, musste die Polizei eingreifen und die 54-Jährige zu ihrem Auto zurückbringen. Die Frau hatte ihr Auto in den Abendstunden am Ludelberg bei Arzberg abgestellt, heißt es in einem Schreiben der Polizei. Anschließend habe sich die Frau im Wald verirrt und daraufhin die Polizei angerufen.

Polizei bringt verirrte Langläuferin zurück zum Auto

Aufgrund der Nähe zur tschechischen Grenze war das Handy der Frau nicht mehr im deutschen Netz eingeloggt, weshalb der Anruf der Arzbergerin von der Polizei in Tschechien entgegengenommen wurde. "Die Kommunikation gestaltete sich zunächst schwierig", heißt es in dem Polizeibericht weiter. Letztlich konnte die Langläuferin aber an das Grenzhaus nach Seedorf gelotst werden, wo zufälligerweise ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei die Frau in Empfang nahm. Eine Streifenbesatzung brachte die 54-Jährige wieder zu ihrem Auto zurück.