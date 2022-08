Fichtelgebirge: Luchsbaby in freier Wildbahn geboren

Im Fichtelgebirge sind Luchse wieder heimisch geworden. Und seit mehr als 300 Jahren haben sie in freier Wildbahn wieder Nachwuchs bekommen. Im August konnte ein Jäger vom Hochsitz aus einen weiblichen Luchs samt tapsigem Nachwuchs beobachten. Die frische Luchs-Mama ist im Fichtelgebirge bestens bekannt, denn sie hat eine ganz besondere Geschichte.

Kätzchen stellt sich als Luchs heraus

Julchen ist ein Karpatenluchs aus dem Bayerischen Wald. Die kleine Luchskatze wurde 2020 verlassen am Straßenrand gefunden. Zunächst dachten die Finder, es sei ein gewöhnliches Katzenbaby, erst der Besuch beim Tierarzt brachte Aufschluss. Das kleine flauschige Kätzchen ist ein waschechter Luchs. Hier beginnt die Geschichte von Julchen und Martin Hertel vom Forstbetrieb Fichtelberg der Bayerischen Staatsforsten – eine außergewöhnliche Beziehung zwischen Luchs und Mensch.

Auswilderung des Luchses in natürlicher Umgebung

Gemeinsam mit dem Luchsmonitoring des Landesamts für Umwelt und dem Naturpark Fichtelgebirge päppeln Hertel und sein Team vom Forstbetrieb Fichtelberg die kleine Luchsdame auf. Sie wird in einem eigens für sie gebauten Gehege mitten im Wald im Fichtelgebirge großgezogen.

Das Wichtigste dabei: Die kleine Katze soll ihre Instinkte wahren und in einer möglichst naturgetreuen Umgebung ohne Mensch heranwachsen. Hertel und sein Team bringen Futter, nähern sich aber nur auf wenige Meter. Das Vorhaben funktioniert: Im Sommer 2020 kann Julchen in die Freiheit entlassen werden.

Fränkisch-oberpfälzische Liaison

Trotz Freiheit haben Hertel und die Naturpark-Ranger ein Auge auf Julchen. Immer wieder tappt sie in eine der 25 Fotofallen, die das Landesamt für Umwelt in ihrem Gebiet aufgehängt hat. Im vergangenen Winter spaziert sie mit einem männlichen Luchs durch den Wald.

Das Bild der beiden schürt Hoffnung auf den ersten natürlichen Luchsnachwuchs in freier Wildbahn im Fichtelgebirge seit 300 Jahren. Der männliche Luchs Finn stammt aus dem angrenzenden Steinwald. Die beiden sind zwei von insgesamt 50 Luchsen, die es momentan in den bayerischen Wäldern gibt. Dazu kommen 20 Jungtiere.

Handyvideo zeigt ersten Luchsnachwuchs seit rund 300 Jahren

Im August macht ein Jäger per Zufall die Entdeckung: Als er an einer Waldlichtung bei Mehlmeisel auf dem Hochsitz ist, überquert Julchen samt tapsigem Nachwuchs die Lichtung und verschwindet wenig später im dunklen Wald. Julchens Ziehvater, Martin Hertel, hört von der Sensation und legt sich selbst auf die Lauer: Wenige Tage später gelingen ihm Fotos von Julchen und ihrem kleinen Luchsnachwuchs.

Für den Ziehvater ein besonderer Moment: "Ich war hier ganz normal auf der Jagd und habe mal die Kamera mitgenommen und ich habe, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet, dass ich sie sehe. Das ist, wie bei der Jagd ja üblich, schon sehr viel Zufall – das war eine tolle Situation."

Junges Luchs-Vorkommen im Fichtelgebirge

Die Luchspopulation in Bayern wird vom Landesamt für Umwelt überwacht. Derzeit gibt es eine grenzüberschreitende Population in Ostbayern im Bayerischen Wald, auf tschechischem und österreichischem Gebiet. Daneben gibt es ein Vorkommen im Steinwald und im Fichtelgebirge. Das ist ein ganz junges und neues Vorkommen, so Christian Tausch, Leiter der Abteilung Naturschutz beim Landesamt für Umwelt. Zudem gibt es noch Einzelnachweise von Tieren aus dem Oberpfälzer Wald, dem Spessart und dem Frankenwald.

"Es ist ein Erfolg unserer Management-Maßnahmen, also unsere Bemühungen, das natürliche Vorkommen dieser Art zu fördern. Das ist eine Folge einer guten Zusammenarbeit." Christian Tausch, Leiter Abteilung Naturschutz des Landesamts für Umwelt

Das Landesamt für Umwelt arbeitet eng mit dem Naturpark Fichtelgebirge, den Bayerischen Staatsforsten und dem bayerischen Jagverband zusammen. Zusammen habe man vor Ort sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet, so Tausch.

Herausforderung: Jungtier durch den ersten Winter bringen

Für Julchen ist es nun eine Herausforderung, den kleinen Luchs satt und gesund durch Herbst und Winter zubringen. Luchse ernähren sich laut Staatsforsten vor allem eiweißhaltig: Hasen, Füchse, Mäuse und Rehe stehen auf ihrem Speiseplan. Wenn alles gut läuft, dann gibt es im nächsten Jahr vielleicht wieder Nachwuchs der oberfränkisch-oberpfälzischen Luchse. Viel Auswahl an anderen Geschlechtspartner haben Julchen und Finn derzeit ja noch nicht.