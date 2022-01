Fichtelgebirge: Kornberghaus ab jetzt in Betrieb

Das Kornberghaus im Fichtelgebirge hat am Samstagmorgen seinen Betrieb aufgenommen. Auch der ebenfalls neu gebaute Zauberteppich kann ab jetzt durch Rodler genutzt werden. Für die Skipiste reicht der Schnee dagegen aktuell nicht aus, der Lift ist derzeit nicht in Betrieb.

Kornberghaus statt Kornberghütte

Das 1,7 Millionen Euro teure Kornberghaus ersetzt die bis 2019 an gleicher Stelle befindliche Kornberghütte. Es bietet neben einem Gastronomiebereich mit knapp 100 Plätzen einen Sanitätsraum, WC-Anlagen für Gäste sowie Duschen für Sportlerinnen und Sportler. Zudem ist ein Unterstellgebäude für die Pistenraupe entstanden.

Bauherr ist der "Zweckverband Naherholungs- und Tourismusgebiet Großer Kornberg", der aus den Landkreisen Hof und Wunsiedel sowie den Kommunen rund um den Großen Kornberg besteht. Die Gastronomie ist vorerst im Testbetrieb bis Mai an zwei Hofer Gastronomen verpachtet. Auch für den Sommerbetrieb stehe man laut Zweckverband kurz vor einem Vertragsabschluss mit einem Interessenten.

Neue Zufahrtsstraße und neue Leitungen verlegt

Zeitgleich mit dem Kornberghaus waren auch eine neue Zufahrtsstraße gebaut sowie Wasser-, Abwasser- und Breitband-Internetleitung verlegt worden. Die entsprechenden Arbeiten gestalteten sich wegen der im Boden befindlichen Granitvorkommen besonders aufwändig. Die Kosten summierten sich nach Angaben des Zweckverbandes auf etwa 2,2 Millionen Euro.

"Großer Zuspruch in der Bevölkerung"

Der derzeitige Vorsitzende, der Wunsiedler Landrat Peter Berek (CSU), äußerte sich sehr erfreut über die Eröffnung, die sich im Vergleich zum ursprünglichen Plan um über ein Jahr verzögert hatte: "Das neue Kornberghaus überzeugt in jeder Hinsicht. Der moderne, aber auch naturverbundene Stil des Architekturbüros Kuchenreuther aus Marktredwitz passt in unser Fichtelgebirge. […] Die großzügige finanzielle Unterstützung aus der Region zeigt uns auch, wie groß der Zuspruch für das Projekt in der Bevölkerung ist."

Parallel zur Eröffnung des Kornberghauses ist auch der zugehörige neue Internetauftritt an den Start gegangen. Dort finden Interessierte neben Informationen zu den verschiedenen Freizeitangeboten auch aktuelle Angaben über Schneehöhen und Zustand der Langlauf-Loipen.