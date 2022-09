Fichtelgebirge: Hubschrauber messen Radioaktivität am Boden

Drei Tage lang findet ab Dienstag im Fichtelgebirge eine gemeinsame Strahlenschutz-Übung des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) und der Bundespolizei statt. Demnach soll vom Hubschrauber aus im östlichen Fichtelgebirge die Radioaktivität am Boden gemessen werden, teilen die Behörden in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Radioaktivität des Bodens wird gemessen

Zu den möglichen Einsatzszenarien gehöre eine radioaktive Kontamination nach einem Unfall in einem deutschen Kernkraftwerk oder im benachbarten Ausland: Radioaktivitätsmessungen von Hubschraubern aus könnten dazu beitragen, schnell das genaue Ausmaß der Kontamination eines Gebietes zu ermitteln, heißt es in der Erklärung. Das sei wichtig für das Bundesamt für Strahlenschutz, um über entsprechende Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung entscheiden zu können.

Messgebiet entlang der deutsch-tschechischen Grenze

Die Messflüge finden jeweils von 8 bis 16 Uhr statt. Es wird ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz sein, der das Messgebiet in einer Höhe von etwa 90 Metern in parallelen Bahnen oder spiralförmig überfliegt. Mit an Bord sind Fachleute des BfS, die die Messungen durchführen. Das Messgebiet erstreckt sich auf einer Fläche von etwa 10 mal 20 Kilometern entlang der deutsch-tschechischen Grenze.

Im Notfall: Fläche von 100 Quadratkilometern in drei Stunden

Die westliche Begrenzung des Gebiets liegt etwas westlich der A93. Der nordwestlichste Punkt des Messgebiets liegt bei Schönwald, der südöstlichste bei Arzberg. Die Gemeinden Selb, Thierstein, Höchstädt im Fichtelgebirge und Thiersheim liegen innerhalb des Messgebiets. In einem radiologischen Notfall kann eine Fläche von rund 100 Quadratkilometern innerhalb von etwa drei Stunden überflogen und kartiert werden. Die Messresultate liegen bereits kurz nach der Landung vor.

Solche Hubschrauber-Messungen sind für das BfS und die Bundespolizei Routine. Laut der Pressemitteilung finden gemeinsame Hubschrauber-Messungen regelmäßig statt.