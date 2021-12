Fichtelgebirge: 2G-Plus macht Gästen und Hoteliers zu schaffen

Oben am Ochsenkopfgipfel hämmert es in der Sesselliftgarage. Die Revision der Seilbahnen ist in vollem Gang. Hans Jürgen Nickl und Manfred Kastner überprüfen die Seilklemmen der Sessel. Aushängen, defekte Rollen austauschen, Seilführung checken, einfetten, Einhängen. 109 mal. So viele Sessel hat die Nordbahn. Das braucht seine Zeit.

Jedes Jahr im November bereitet sich das Fichtelgebirge auf die Weihnachts- und Wintersaison vor. An den Skiliften hängen sie die Bügel ein, bringen die Anlagen in Schuss, produzieren – wenn nötig – Kunstschnee. In den Hotels, Pensionen und Restaurants wird gestrichen, repariert, renoviert. Die große Frage überall lautet: Wie mit der geltenden 2G-Plus-Regel umgehen?

Wird es für die Skifahrer Teststationen an den Liftkassen geben?

Andreas Schreyer steht im Schnee vor der Gipfelstation. Der Betriebsleiter der Ochsenkopfbahnen ist skeptisch. Skifahrer müssten an der Kasse Ausweis, Impfnachweis und Testzertifikat vorzeigen, dazu Helm oder Mütze abnehmen, den Schal ablegen. Nach der Kontrolle wieder alles anziehen – das dauert. Außerdem müsste ein zusätzlicher Mitarbeitender der Bahn die Kontrolle übernehmen. Das kostet wieder Personal.

Offen sei auch noch, ob die Skifahrer und Skifahrerinnen bei jeder Bergfahrt kontrolliert werden müssten, meint Schreyer. Sie könnten die Tickets ja an jemanden anderen, nicht geimpften, weitergeben. Da seien die Vorgaben unklar. Andererseits dürfen seine Sessellifte nur 25 Prozent der üblichen Personenzahl befördern. Sie würden momentan auch über eine eigene Teststation an der Ochsenkopfbahn nachdenken.

Liftbetrieb bei 2G-Plus kaum rentabel

Der erhöhte Personalbedarf durch die Corona-Kontrollen macht auch Franz Tauber zu schaffen. Der Bürgermeister von Mehlmeisel ist überzeugt, dass die drei Klausenlifte dann nicht mehr rentabel laufen könnten. Seit mehr als 50 Jahren betreibt die Gemeinde die Lifte. Das Personal dafür stammt aus dem Bauhof. Zusätzliche Leute kosten und sind obendrein Mangelware. Außerdem musste er wieder eine Pistenraupe anmieten – auch so eine zusätzliche, aber notwendige Ausgabe in Vorleistung, ohne Garantie, dass sie wieder ausgeglichen werde.

Bürgermeister Tauber will seine Lifte, die zu den längsten im Fichtelgebirge zählen, gerne fahren lassen, zumal ihm das Defizit des vergangenen Lockdown-Winters im Nacken sitzt. Der Bürgermeister spricht von einem hohen sechsstelligen Betrag, der seiner Gemeinde durch das Fahrverbot verloren ging. Bliebe es bei 2G-Plus, müssten die Klausenlifte stehen bleiben. Er appelliert an die Staatsregierung in München, die Regel aufzuheben. Die Skifahrer an seinen Schleppliften seien die ganze Zeit an der frischen Luft. Wer sich alles auf der Piste aufhalte, könne eh nicht kontrolliert werden. Das ist am Ochsenkopf übrigens genauso: Tourengeher, Spaziergänger und Langläufer könne man nicht kontrollieren.

Gäste und Hoteliers sind verunsichert

Auch die Wintergäste seien verunsichert, berichtet Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge. Zwar gebe es Anfragen und Buchungen für die Weihnachtsferien, aber die Kundschaft sei zurückhaltend. Wegen der allgemeinen Corona-Lage und des Regel-Wirrwarrs. Momentan gelte in jedem Bundesland etwas anderes. In Bayern 2G-Plus, in den Skigebieten im Sauerland 3G, auf der Zugspitze erst 3G– jetzt auch 2G-Plus. Tourismus-Chef Reb war gerade in Berlin-Spandau auf dem Weihnachtsmarkt. Dort ist das Fichtelgebirge seit Jahren mit einem Stand vertreten. Die Berliner sind traditionell Fichtelgebirgsurlauber. Trotz aller Vorfreude auf Winterurlaub, die er in persönlichen Gesprächen erlebte, und trotz diverser Anfragen hätten sich auch diese treuen Kunden zurückhaltend gezeigt, erzählt Reb.

Hoteliers verzeichnen Stornierungen und weniger Buchungen

Momentan sei sein Hotel über Weihnachten und Silvester zu 50 Prozent gebucht, damit könne er gut leben, meint Thomas Puchtler vom gleichnamigen Hotel in Bischofsgrün. Aus pandemiebedingten Hygienegründen würde er derzeit grundsätzlich nicht mehr als 70 Prozent der Zimmer vermieten. Auch Thomas Puchtler erzählt von Stornierungen sowohl in seinem Restaurant als auch bei den Buchungen für sein Hotel. Die Gäste seien spürbar verunsichert wegen der Pandemie und den geltenden Regeln. Diejenigen, die dennoch kommen, würden sich an die Regeln halten und jeden Tag ein neues Testergebnis vorzeigen. Da vertraue er seinen Gästen. Anders gehe es auch gar nicht. Es sei schwierig bis unmöglich für ihn und sein Personal, den Leuten hinterherzulaufen und den Test einzufordern.

Liftbetreiber im Fichtelgebirge befürchten Lockdown

Alle zusammen, Bergbahn- und Skiliftbetreiber, Hüttenwirte und Restaurantbesitzer, Hoteliers, Pensionswirte und die Vermieter von Ferienwohnungen, die Skischulen und Sportgeschäfte hoffen, dass es keinen neuen Lockdown mehr geben wird. Der vorvergangene Winter war völlig verregnet, der letzte Winter war ein sogenannter Jahrhundertwinter. Aber wegen der Pandemie mussten alle touristischen Angebote geschlossen bleiben. Die Menschen überrannten nahezu das Fichtelgebirge zum Langlaufen, Winterwandern und Schlittenfahren. Sein Skihang am Klausenlift sei voll mit Menschen gewesen, erinnert sich der Bürgermeister von Mehlmeisel, Franz Tauber. Kinder und Erwachsene hätten einen Riesenspaß im Schnee gehabt, aber er habe halt auch sein geschlossenes Kassenhäuschen gesehen. Geld konnten die Besucher im letzten Winter kaum in der Region ausgeben. Das wünschen sie sich im Fichtelgebirge nicht noch einmal.

Auch bei erneutem Lockdown werden die Loipen gespurt

Alleine das Weihnachtsgeschäft macht 30 Prozent des Jahresumsatzes aus. Ein neuer Lockdown brächte manche Betriebe in eine schwierige Lage, zeigt sich Tourismuschef Ferdinand Reb überzeugt. Und dennoch: Sollte es doch wieder einen Lockdown geben, würden sie am Ochsenkopf und in Mehlmeisel wie im vergangenem Jahr die Loipen spuren, die Winterwanderwege räumen und die Toilettenanlagen aufsperren. Damit die Tagesausflügler wenigstens einen guten Eindruck vom Winter im Fichtelgebirge mitnehmen.