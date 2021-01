Fichtelgebirge: 15-Kilometer-Regel sorgt für Besucher-Rückgang

Langläufer, Tourengänger und Wanderer waren auch am ersten Wochenende nach Inkrafttreten der 15-Kilometer-Regel im Fichtelgebirge unterwegs. Allerdings waren es deutlich weniger, als noch in den vergangenen Wochen. Die Polizei war für Kontrollen unterwegs, hat aber nur sehr wenige Verstöße festgestellt, heißt es auf BR-Nachfrage.

Anzahl der Ausflügler im Fichtelgebirge schrumpft um zwei Drittel

Dass deutlich weniger Tagestouristen ins Fichtelgebirge gekommen sind, war auch auf den Parkplätzen zu sehen. Die waren zwar nicht leer, aber deutlich weniger frequentiert. "Das ist ungefähr ein Drittel der Besucher, die in vergangenen Wochen da waren. So soll es auch sein, dafür ist die 15-Kilometer-Regel auch da", so Wilhelm Zapf von der Touristinfo Bischofsgrün.

Den Besucherrückgang merkt auch Jörg Pluskiewitz. Er betreibt ein Sportgeschäft mit Skiverleih in Bischofsgrün. Um das schlechte Geschäftsjahr auszugleichen, hat er sich im vergangenen Jahr einen Imbisswagen gekauft, den er an der Talstation Nord am Ochsenkopf aufgestellt hat. Der Verkauf der "To-Go"- Ware sei gut gelaufen – bis die 15-Kilometer-Regel eingeführt wurde. "Seit vergangenem Montag brauche ich werktags gar nicht mehr aufmachen", so Pluskiewitz im BR-Gespräch.