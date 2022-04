Fichtelberg: Hotel soll abgebrannte Therme ersetzen

Weniger Touristen nach Brand der Therme

Mit einem Baubeginn rechnet Deyerling frühestens 2024. Das neue Hotel solle aber auf jeden Fall in Holzbauweise errichtet werden und energetisch auf dem neuesten Stand sein. Angestrebt sei eine Klassifizierung von vier Sternen oder vier Sterne plus. Bürgermeister Sebastian Voit zeigte sich erfreut über die Baupläne, da so der Tourismus in Fichtelberg einen weiteren Impuls bekomme. Nach dem Brand der Therme im Mai 2012 seien im Folgejahr 25.000 weniger Touristen in Fichtelberg gezählt worden, weil die Therme fehlte.

Weitere Attraktion für Erlebnisregion Ochsenkopf

Auch Andreas Munder von der Erlebnisregion Ochsenkopf setzt darauf, dass das neue Hotel für die Urlaubsgäste eine weitere Attraktion wird. Bereits jetzt mache sich der durch die Pandemie ausgelöste Trend zum Urlaub in der Region in Fichtelberg deutlich bemerkbar und man habe an die Übernachtungszahlen der Jahre 2016 bis 2018 angeknüpft.