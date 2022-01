Fichtelberg: Ein Freizeit- und Sportzentrum für die Bleaml Alm

Das geplante Freizeit- und Sportzentrum an der Bleaml Alm in Fichtelberg im Landkreis Bayreuth nimmt Formen an. Bei einem Pressetermin am Mittwochvormittag stellte der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann (FW) den ersten Bauabschnitt des Multifunktionsgebäudes vor.

In dem Haus mit 850 Quadratmetern Fläche sollen frei zugängliche Umkleiden, Duschen und Toiletten untergebracht werden ebenso wie eine Außenstelle der Touristinformation Fichtelgebirge. Daneben sollen auch Unterrichtsräume entstehen.

Bleaml-Alm: Tourismus im Sommer und Winter

Das Haus soll sowohl im Sommer wie auch im Winter eine Anlaufstelle sein – für Wanderer, Ski- Langläuferinnen und Radfahrende.

Außerdem stehe das Gebäude der Universität Bayreuth zur Verfügung, um dort im Rahmen der Sportlehrgänge Seminare abzuhalten. Landrat Wiedemann bezeichnete das Gebäude am Langlaufzentrum Bleaml Alm als weitere Stärkung des Tourismus in der Ochsenkopf Region. Vor allem im Zusammenhang mit dem Neubau der Ochsenkopf-Seilbahnen und einem Bike-Park, der die Gemeinden Fichtelberg und Warmensteinach verbinden soll.

Freizeit- und Sportzentrum für drei Millionen Euro

Das neue Gebäude soll auf einer bisherigen Brachfläche zwischen Langlaufzentrum und dem Ski- und Rodelhang an der Bleaml Alm gebaut werden. Die Kosten liegen bei rund drei Millionen Euro. Eine Million Euro Bauzuschuss hat bereits der Bezirk Oberfranken zugesagt. Bis zu 60 Prozent der Baukosten können durch ein sogenanntes Leader-Programm gefördert werden. Das Zentrum soll spätestens im Jahr 2025 fertig werden.

Anziehungspunkt für Sportler und Touristen

Die Idee für das barrierefreie Gebäude, in dem auch die Pistenraupe und das Loipenspurgerät untergebracht werden, kam vom Skiclub Neubau. Vorsitzender Sigurd Zapf berichtete von anderen Ski-Vereinen, die solche Multifunktionshäuser bereits hätten und die sowohl von den Touristen als auch den Sportlern bei Wettkämpfen gut angenommen würden. In der Langlaufarena an der Bleaml Alm finden regelmäßig Langlauf- und Biathlonwettkämpfe statt.