Blitzer auf Privatgrund: Bürger rufen zum Boykott von Läden auf

In Fichtelberg im Landkreis Bayreuth sollen Geschäftsleute denunziert worden sein, weil sie der Polizei erlaubt haben, von ihrem Grundstück aus Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR erklärte, sei nach einer Geschwindigkeitsmessung am Mittwoch in privaten Whatsapp-Gruppen zum Boykott von Geschäften aufgerufen worden, weil deren Betreiber die Polizei unterstützt hätten.

Anwohner und Geschäftstreibende an den Pranger gestellt

Auch andere Anwohner seien "an den Pranger" gestellt worden, so die Polizei. Betroffene hätten sich danach an die Polizei gewandt und Anzeige erstattet. Wie es auf Nachfrage des BR heißt, handle es sich dabei um keinen Einzelfall. Auch in anderen Gemeinden ermittle die Polizei bereits wegen ähnlicher Vorfälle. Immer häufiger würden auch Polizeibeamte selbst beim Aufbau der Messstationen angegangen, hieß es.

76 Autofahrer in Fichtelberg geblitzt

Bei der Kontrolle in Fichtelberg seien insgesamt 76 Autofahrer geblitzt worden. Die Polizei spricht von einem "erschreckenden" Ergebnis. Teilweise seien 80 Stundenkilometer gemessen worden, wo auf der Wunsiedler Straße nur 50 erlaubt sind. Weil es sich um eine unübersichtliche Kurve ohne Gehweg handle, an deren Anfang und Ende Schulkinder die Fahrbahn querten, habe sich die Polizei für die Geschwindigkeitsmessung entschieden.

Polizei: Bei Radarkontrollen auf Privatgrundstücke angewiesen

Bei der Suche nach Messstellen, die auch rechtlich haltbare Messergebnisse lieferten, sei die Polizei immer wieder auf Privatgrundstücke angewiesen. Die Eigentümer müssen dazu ihre Erlaubnis erteilen, Geld werde nicht gezahlt. Die Polizei weist drauf hin, dass für das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit die Fahrer alleine verantwortlich sind.