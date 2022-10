FHWS feiert 50-jähriges Bestehen und neuen Namen

Zum 1. Januar 2023 wird die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt nicht mehr FHWS, sondern THWS heißen: Aus "Fachhochschule" wird "Technische Hochschule" Würzburg-Schweinfurt. Den neuen Namen und das neue Logo stellt die Hochschule an diesem Donnerstag vor – im Rahmen der Feierlichkeiten ihres 50-jährigen Bestehens. Zum Festakt auf dem neu errichteten Gebäude auf dem Ledward Campus in Schweinfurt werden auch der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsminister Markus Blume (beide CSU) erwartet.

Umbenennung betont technisch-ingenieurwissenschaftliche Ausrichtung

Mit der Umbenennung der Hochschule geht der Ausdruck ihres Selbstverständnisses einher, heißt es von Seiten der Hochschule. Denn der größere Teil der Aktivitäten der THWS liegt in technisch-ingenieurwissenschaftlichen Themen. Nichtsdestotrotz werde die THWS wie bisher auch ihre Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen, ihre künstlerischen und ihre sprachlichen Bereiche fördern.

Die Hochschule sehe ihre Schwerpunkte in einer interdisziplinären, kooperativen wie internationalen Ausrichtung. Sie möchte ihr Knowhow und ihre Möglichkeiten in Wissenschaft und Wirtschaft darauf ausrichten, Beiträge und Impulse zu elementaren gesellschaftlichen Aspekten zu leisten, wie etwa Digitalisierung, Migration, Klima, Energie, Logistik oder Zukunftstechnologien.

Einzigartiges "Multiview-Cave"-System in Schweinfurt

Bei dem Festakt zum 50-jährigen Bestehen wird auch das zukünftige MAVEL-Labor vorgestellt. MAVEL steht für "Mixed Augmented Virtual Experience Learning", eine Mischform aus erweiterter und virtueller Realität. Zum Lernen und Forschen wird das sogenannte "Multiview-CAVE"-System genutzt, eine 130 Quadratmeter große Fläche mit sieben Projektoren und 16 Rechnern. Cave wiederum bedeutet "Cave Automatic Virtual Environment" oder übersetzt "automatische virtuelle Höhlenumgebung".

Diese Laborumgebung ermöglicht es zwei oder mehr Anwendern, multisensorisch und realitätsunabhängig Informationen zu erzeugen und Prozesse auf einer Projektionsfläche zu bearbeiten: Umgebungen, Menschen und Objekte können real wie virtuell konzipiert und betrachtet werden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat dieses System als deutschlandweit einzigartig eingestuft.

47.000 Absolventen in den vergangenen 50 Jahren

Gegründet wurde die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt 1971. Damals ging es los mit 1.566 Studierenden und sieben Studiengängen. Über die Jahre wurde das Studienangebot immer weiter ausgebaut. So hat die künftige THWS aktuell zehn Fakultäten mit 50 Studiengängen. Von den derzeit mehr als 9.100 Studierenden ist gut ein Drittel in Schweinfurt eingeschrieben. Bislang zählt die Hochschule mit den zwei Standorten in Würzburg und Schweinfurt rund 47.000 Absolventen. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen auf dieses Jahr verschoben werden.