FFP2-Maskenpflicht: So lief der erste Tag

Seit Montag gilt in Bayern eine FFP2-Maskenpflicht: In allen Geschäften, in Bussen, Trams, den U- und S-Bahnen. Am ersten Tag der neuen Regelung gab es damit keine größeren Probleme: Die allermeisten Menschen hielten sich am Montag daran und trugen im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen Masken der Kategorie FFP2 oder höher. Diese bieten einen deutlich höheren Schutz als Alltagsmasken.

Eine Woche Schonfrist – bisher noch keine Strafen

Strikt durchgesetzt wird die Pflicht allerdings noch nicht - für die erste Woche gilt eine Kulanzfrist. Ab nächster Woche droht gegebenenfalls aber ein Bußgeld. Ob und wann die Polizei Schwerpunktkontrollen im öffentlichen Nahverkehr vornehmen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bisher kaum Schwierigkeiten im Nahverkehr

Auch der öffentliche Nahverkehr zieht an Tag eins der Maskenpflicht eine positive Bilanz: In Nürnberg trugen nach ersten Beobachtungen der Verkehrsbetriebe circa 98 Prozent der Fahrgäste FFP2-Masken. In München waren es mehr als 90 Prozent. "Die Nichtträger werden angesprochen", sagte ein Sprecher der Stadtwerke. "Bisher gibt es keine besonderen Vorkommnisse. In der Regel zeigen sich die Menschen verständig."

In Augsburg verwies man auf die Kulanzwoche. Die Masken müssten zwar getragen werden, es würde aber niemand aus dem Fahrzeug geworfen, der noch eine "normale" Maske aufhabe, so ein Sprecher. In Niederbayern und der Oberpfalz hielten sich ebenfalls nahezu alle Fahrgäste an die Regel, teilten die dortigen Verkehrsbetriebe mit.

Im Einzelhandel vereinzelt Uneinsichtige unterwegs

Im Einzelhandel habe es vereinzelt hitzige Diskussionen mit Maskenverweigerern gegeben, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann. Von größeren Problemen sei ihm aber nichts bekannt. Die Händler selbst setzen die Maskenpflicht ihm zufolge außerdem unterschiedlich streng durch: "Manche weisen die Kunden deutlich darauf hin, viele verkaufen die Masken auch direkt im eigenen Laden. Manche betonen aber auch, dass die Überwachung der Maskenpflicht eine staatliche Aufgabe sei und die Händler nicht die Polizei seien."

Busfahrer keine Masken-Kontrolleure

In Bus und Bahn ist das ähnlich: Martin Gottschalk von den Stadtwerken Regensburg, die die Busse der Stadt betreiben, meint: "Die Busfahrer haben in erster Linie die Aufgabe, die Fahrgäste und das Fahrzeug sicher von A nach B zu befördern." Würde tatsächlich jemand keine FFP2-Maske tragen, würden die Busfahrer das zwar ansprechen, aber grundsätzlich sei das Ordnungsamt oder die Polizei für die Kontrollen zuständig. "Deswegen kann man den Busfahrern definitiv nicht auferlegen, noch Spezifikationen oder sogar CE-Nummern an Masken zu kontrollieren".