FFP2-Maskenpflicht in ÖPNV und Einzelhandel gestartet

Schon lange hängen die Hinweisschilder mit "Maskenpflicht" überall im Nürnberger Hauptbahnhof, aber auch in Bussen und Bahnen. Diese Maskenpflicht wurde nun verschärft: seit Montag sind nur noch FFP2-Masken im Öffentlichen Personennahverkehr zugelassen.

FFP2-Maskenpflicht: VAG ist optimistisch

Andreas May, Betriebsleiter der VAG Nürnberg, ist schon am frühen Morgen mit der U-Bahn unterwegs gewesen und zieht direkt eine positive Bilanz. Die meisten Fahrgäste würden bereits den zertifizierten Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch am Nürnberger Hauptbahnhof sind am Vormittag nur vereinzelt noch Alltagsmasken-Träger zu sehen.

Adieu Alltagsmaske: eine Woche Karenzzeit

Fahrgäste mit einer Alltagsmaske haben in dieser Woche noch nichts zu befürchten. Eine Woche lang, also bis 25. Januar, wird man lediglich auf die geltende Pflicht einer FFP2-Maske hingewiesen. Danach ist es Aufgabe des Ordnungsamtes beziehungsweise der Polizei, entsprechende Verstöße mit Bußgeldern zu bestrafen, so der VAG Betriebsleiter.

"Wir informieren über verschiedene Kanäle, wir sprechen die Fahrgäste auch an, aber die Durchsetzung der Ordnungswidrigkeit obliegt dem Ordnungsamt oder der Polizei, nicht der VAG." Andreas May, Betriebsleiter VAG

Schon zuvor wenige Maskenverweigerer

Rund 95 Prozent haben sich allgemein schon vor der FFP2-Maskenpflicht an das Tragen einer Alltagsmaske gehalten. Meistens reichte es, den Fahrgast auf die fehlende oder falsch getragene Maske hinzuweisen, erklärt Thomas Iffländer, Betriebsaufsicht bei der VAG. Damit sei auch kein Bußgeld fällig. So handhabt er es auch am ersten Tag der FFP2-Maskenpflicht.