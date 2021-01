FFP2-Maskenpflicht ab Montag: Das müssen Sie wissen

Wo kann man FFP2-Masken kaufen?

Die Masken werden in Drogerien, Apotheken und auch im Online-Handel verkauft. Dort liegen die Preise nach Angaben des Handelsverbandes Bayern derzeit stabil zwischen ein und fünf Euro. In manchen Geschäften wird aber auch mehr verlangt. Hier lohnt sich ein Preisvergleich. Der Handelsverband verweist darauf, dass die Masken auch per "Click & Collect" in Baumärkten erhältlich seien.

Droht ein Engpass bei FFP2-Masken?

Unmittelbar nach der Bekanntgabe der FFP2-Maskenpflicht ist die Nachfrage danach in Bayern gestiegen. In manchen Geschäften waren die Masken am Mittwoch ausverkauft, ein grundsätzlicher Engpass zeichnete sich aber nicht ab. "Die Lagerbestände an FFP2-Masken sind gut", sagte ein Sprecher des Bayerischen Apothekerverbands.

Mit Blick auf die Verteilung der Masken an Bedürftige verwies Gesundheitsminister Holetschek auf die Bestände im zentralen Pandemielager, das Bayern eingerichtet habe.

Sollten FFP2-Masken demnächst ausverkauft sein, welche Regel greift dann und wer ist dann in der Beweispflicht?

Die Staatsregierung geht nach eigener Aussage aufgrund einer Markterkundung davon aus, dass die Versorgung mit diesen Masken sichergestellt ist.

Kann man die FFP2-Masken waschen?

FFP2-Masken sind fast ausschließlich zur einmaligen Verwendung mit Entsorgung am Ende zum Beispiel eines Tages gedacht. Das heißt, eine Aufbereitung ist im Regelfall nicht möglich. Ein Wechsel der Maske ist zudem bei Durchfeuchtung oder Kontamination erforderlich. Zur möglichen Mehrfachverwendung sowie zur korrekten Anwendung verweist das bayerische Gesundheitsministerium auf die Ausführungen des Bundesinstituts für Arzneimittel- und Medizinprodukte.

Wie lange dürfen FFP2-Masken am Stück getragen werden, ehe sie ihre Wirkung verlieren?

Die Limitierung des Tragens am Stück wird meist nicht von der Maske, sondern vom Träger der Maske bestimmt: Gemäß Vorgaben des Arbeitsschutzes ist die durchgehende Tragedauer von FFP2-Masken bei gesunden Menschen begrenzt (siehe Herstellerinformationen, i.d.R. 75 Minuten mit folgender 30-minütiger Pause), um die Belastung des Arbeitnehmers durch den erhöhten Atemwiderstand zu minimieren.

Zu beachten ist aber auch, dass FFP2-Masken in der Regel Einwegprodukte sind. Zum mehrmaligen Gebrauch gibt es Hinweise des Bundesinstituts für Arzneimittel- und Medizinprodukte. Bei Durchfeuchtung oder Kontamination hat auf jeden Fall ein Wechsel der Maske zu erfolgen.

Sind Geimpfte von der FFP2-Maskenpflicht ausgenommen?

Nein. Derzeit liegen noch keine belastbaren Erkenntnisse über eine mögliche Infektiosität geimpfter Personen vor. Daher bleibt die Maskenpflicht für sie bestehen.

Müssen auch Schwangere die FFP2-Masken tragen?

Eine spezielle Ausnahme für Schwangere ist derzeit nicht vorgesehen, es gelten weiterhin die allgemeinen Ausnahmen. Der besondere Schutz von Schwangeren und ihrer ungeborenen Kinder spricht in der Regel für die regelmäßig kurzzeitige Verwendung von FFP2-Masken in Risikokonstellationen, so die Aussage des bayerischen Gesundheitsministeriums.

Müssen die FFP2-Masken auch im Gottesdienst getragen werden?

Nein. Es gilt weiter die Bestimmung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während des gesamten Gottesdienstes.

Darf man auch FFP2-Masken mit Ventil tragen?

FFP2-Masken mit Ventil sollen laut Gesundheitsministerium nicht getragen werden. Sie bieten keinen hinreichenden Fremdschutz, da Aerosole des Trägers nach außen dringen.

Müssen FFP2-Masken in Regional- und Fernzügen getragen werden?

Nein. Die FFP2-Masken müssen in Zügen des Nahverkehrs getragen werden. In Zügen des Fernverkehrs der Deutschen Bahn gilt diese Pflicht nicht. Hier bleibt es beim Mund-Nasen-Schutz.

Was passiert, wenn ich mit einer Community- statt FFP2-Maske erwischt werde?

Es kann im Vollzug und bei der Bemessung eines möglichen Bußgelds berücksichtigt werden, ob gar keine Maske oder nicht die vorgeschriebene Maske getragen wird.

Muss bei Abholdiensten eine FFP2-Maske getragen werden, selbst wenn zur Abholung das Gebäude nicht betreten wird?

Ja.

Was sind FFP2-Masken?

Gängiger Mund-Nasen-Schutz kann Experten zufolge andere Menschen schützen; FFP2-Masken schützen - richtig genutzt - auch den Träger.

Die Bezeichnung FFP stammt aus dem Englischen ("Filtering Face Piece"). Diese Masken werden in drei Kategorien eingeteilt - 1 bis 3. Die unterschiedliche Bezeichnung geht darauf zurück, wie viele Aerosole die Masken filtern können. "FFP2-Masken müssen mindestens 94 Prozent und FFP3-Masken mindestens 99 Prozent der Testaerosole filtern", erläutert das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.

Sind auch FFP2-Alternativen erlaubt?

Laut Bayerns Gesundheitsminister Holetschek sind auch Schutzstandards erlaubt, die als gleichwertig zu FFP2 gelten, etwa Masken mit der Kennung KN95 oder N95.

Sowohl bei diesen als auch FFP2-Masken rät der Tüv, auf Prüfnorm, CE-Kennzeichen sowie eine vierstellige Nummer zu achten, die Rückschlüsse auf das Prüf-Institut zulasse. Der Tüv warnt außerdem vor Billigprodukten aus dem Internet. Mehr dazu hier.

Was passiert mit den Masken, die bisher in Gebrauch waren?

Sonstige Mund-Nasen-Bedeckungen bzw. Community-Masken können aufgrund ihrer Wiederverwendbarkeit in all jenen Bereichen weitergenutzt werden, in denen der Gebrauch einer FFP2-Maske nicht vorgeschrieben ist.

Auf welcher rechtlichen Grundlage gilt die FFP2-Maskenpflicht?

Grundlage für die Pflicht ist eine Rechtsverordnung, die auf der Grundlage von § 32 Satz 1 i. V. m. § 28 Abs. 1, § 28a IfSG erlassen wird.

Tipps: Weitere Ratgeber-Artikel zu FFP2-Masken