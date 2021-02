FFP2-Masken-Verteilung scheitert an fehlenden Adressen

Für Bürgermeister Simon Schropp (CSU) hat sich ein Problem gelöst: Der Bürgermeister der Gemeinde Untermeitingen im Süden von Augsburg war nämlich auf rund 1.500 FFP2-Masken sitzen geblieben. Die sollte die Kommune an Bedürftige verteilen, im Auftrag des Freistaats. Das Problem nur: Anders als die kreisfreie Stadt Augsburg etwa hat die 7.000 Einwohner zählende Kommune Untermeitingen, wie viele andere Kommunen, keinen Zugriff auf die Adressdaten der bedürftigen Bürger, die Gratismasken erhalten sollen.

Nur wenige Bürger holen ihre FFP2-Masken ab

Nur sehr wenige Menschen haben die Masken, die ihnen zustehen, abgeholt. Bürgermeister Schropp hatte eigens dafür eine Mitarbeiterin in der Stadtbücherei zur Maskenausgabe abgestellt, doch die "durfte dann den ganzen Tag Däumchen drehen", sagte er dem BR. Der Bürgermeister hatte jetzt bereits den Entschluss gefasst, die Masken anderweitig zu verteilen, an die örtliche Tafel oder Seniorenclubs etwa.

Landkreis Augsburg hilft bei der FFP2-Masken-Verteilung

Doch jetzt springt der Landkreis in die Bresche: Das Augsburger Landratsamt will die Verteilung von FFP2-Masken für Bedürftige und pflegende Angehörige jetzt zentral organisieren. In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Augsburg-Land, das über die entsprechenden Adressdaten verfügt, und dem Bezirk Schwaben, sollen je fünf FFP-2 Masken an die Bedürftigen versandt werden. Pflegende Angehörige können sich per Mail beim Landratsamt melden. Vor Ort in den Kommunen sollen die nicht ausgegebenen Masken dann demnächst abgeholt werden, so das Landratsamt.

Auch Gersthofen hatte keine Adressen

Michael Wörle, der parteilose Bürgermeister der Stadt Gersthofen, ist ebenfalls froh darüber. Denn auch in seiner Stadt war die Verteilung der Masken äußerst schleppend verlaufen. "Grund hierfür ist, dass wir von übergeordneter Instanz keine Adressen erhalten haben, als Grund wurde uns der Datenschutz genannt. Wir haben daher versucht, über verschiedene Kanäle die Bezugsberechtigten zu erreichen: Zeitung, Social Media, Website, Kooperation mit Apotheken und Ärzten." Allerdings sei der einfachste Weg, nämlich die Versendung an die jeweiligen Anschriften, aufgrund der fehlenden Daten nicht möglich gewesen, kritisiert er. Und so wussten schlichtweg viele Personen noch nicht mal, dass sie über ihre Kommunen Masken erhalten könnten, vermutet Wörle.