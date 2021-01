Fürther OB zu FFP2-Masken-Verteilung: "Viel zu bürokratisch"

Ab nächsten Montag wird die Einhaltung der Tragepflicht von FFP2-Masken kontrolliert und bei Nichteinhaltung auch geahndet. Die Kommunen wollen derzeit schnell versuchen, kostenlose FFP2-Masken an Bedürftige zu schicken. Alleine für den Landkreis Ansbach wurden 35.000 Masken angeliefert, die jetzt eingetütet und versandt werden müssen.

Kostenlose FFP2-Masken: Verschicken ist enormer Aufwand

Der Landkreis Ansbach hat alle Auszubildenden im Landratsamt damit beauftragt, den Versand an die 3.000 Adressaten im Gebiet zu unterstützen. Dadurch wird eine enorme Anzahl an Mitarbeitern an diese Aufgabe gebunden, denn oft kommen die FFP2-Masken in großen Gebinden. Sie müssen unter strengen Hygieneauflagen einzeln verpackt und mit einem Beipackzettel versehen werden, dann wieder in einen Briefumschlag gesteckt und verschickt werden. Vorher werden alle Adressen von Berechtigten herausgesucht und als Briefaufkleber ausgedruckt und dann die Post auch noch frankiert. Der Oberbürgermeister von Fürth, Thomas Jung, sieht das als viel zu bürokratisch an.

OB Jung: Geld-Überweisung wäre deutlich einfacher

Statt dem Verschicken durch die Kommunen wäre die Überweisung von Geld einfacher und effektiver gewesen für alle Seiten, so Jung gegenüber dem BR. Die Kommunen seien durch die Verteilung noch einmal zusätzlich extrem belastet worden. Eine Überweisung von 20 Euro pauschal an Hartz IV-Empfänger hätte fünf Minuten Arbeit für die Stadtverwaltung bedeutet, so Jung. Nun müsse die Stadt Fürth jedem, dem eine solche Leistung zusteht, fünf Masken schicken mit entsprechendem Begleitschreiben.

Zum Artikel "Darum sind FFP2-Masken in Apotheken so teuer"

Jung: "Man muss auch mal Vertrauen haben"

Der Aufwand der Bestellung, Verpackung und Portokosten seien unvergleichbar hoch gegenüber einer einfachen Überweisung. "Man muss auch mal ein Vertrauen in die Leute haben", so Jung. Natürlich könne man nicht garantieren, dass das Geld für Masken verwendet wird, doch alleine, wenn 95 Prozent davon sich Masken kaufen, dann sei das doch gut, so Jung. Eine Garantie des Maskentragens sei auch nicht da, nur weil Tausende Masken verschickt werden. "Man muss hier möglichst die einfache Regelung suchen und nicht die 100-prozentige, das wäre wichtig", so der Oberbürgermeister von Fürth.