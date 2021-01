FFP2-Masken in Drogerien teilweise ausverkauft

Ein Blick in die Online-Shops großer Drogeriemärkte am Montag: Produkt "momentan nicht verfügbar" heißt es etwa beim Drogeriemarkt "dm". Auch eine Abfrage verschiedener Märkte vor Ort ergibt immer wieder: FFP2-Masken sind derzeit ausverkauft. Ähnlich sieht es beim Drogeriemarkt "Rossmann" aus, auch hier sind einzelne FFP2-Masken "aktuell nicht vorrätig".

Seit Bayerns Staatsregierung vergangene Woche eine Maskenpflicht beim Einkaufen, Bus-, Bahn-, Taxifahren und beim Arztbesuch angekündigt hat, ist die Nachfrage nach den Masken, die auch den Träger vor einer Ansteckung schützen sollen, extrem gestiegen.

Vergangene Woche hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder noch bekräftigt, dass ausreichend FFP2-Masken verfügbar seien: "Im Gegenteil, es ist sogar deutlich im Überfluss, zum Teil jedenfalls, vorhanden. Das lässt sich gut erwerben."

FFP2-Masken: Bayerns Apotheken gut aufgestellt

Das bestätigen auch Bayerns Apotheken. Sie blicken bislang gelassen auf den Ansturm. "Die Lagerbestände in den Apotheken sind gut", sagt Thomas Metz, Sprecher des Bayerischen Apothekerverbands. Auch die Lage bei den Großhändlern bereite ihm keine Sorgen.

Andreas Biebl von der Mohren-Apotheke in Weiden in der Oberpfalz, erzählt auf BR-Anfrage, er werde stündlich mit Angeboten von Händlern bombardiert. Dies zeige, dass im Markt genug FFP2-Masken verfügbar seien. Auch andere bayerische Apotheker berichten ähnliches.

Dass die Apotheken bislang ausreichend FFP2-Masken auf Vorrat haben, liegt auch daran, dass in diesen Tagen nur langsam die zweite Welle anläuft, in der sich über 60-Jährige mit Vorerkrankungen FFP2-Masken in Apotheken abholen können. Dazu müssen sie allerdings zunächst einen Berechtigungsschein ihrer Krankenkasse erhalten haben.

Masken-Importeur: Bayern hat nicht genug FFP2-Masken

Weniger euphorisch zeigt man sich beim Allgäuer Schutzbekleidungshersteller Franz Mensch. Geschäftsführer Axel Theiler rechnet damit, dass in Bayern acht Millionen Menschen jeweils fünf FFP2-Masken bräuchten. Das sind insgesamt 40 Millionen Masken. "So viele lagern bei allen Importeuren derzeit nicht", sagt Theiler.

Restbestände seien oft schon für Pflegeheime und Krankenhäuser reserviert. Zudem stehe im Februar die Produktion in China wegen der Neujahrs-Feiertage fast komplett still. Was jetzt geordert werde, komme deswegen erst im März in Deutschland an. Die Politik müsse langfristiger planen, so Theiler. Eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht würde das Problem verschärfen.

FFP2-Masken nicht immer teuer

Die hohe Nachfrage treibt auch die Preise für FFP2-Masken in die Höhe. In den Apotheken kostet eine Maske meist zwischen zwei und fünf Euro pro Stück – oft inklusive Beratung, wie eine FFP2-Maske richtig getragen wird.

Vereinzelt finden sich im Internet Angebote, bei denen die Maske nur rund einen Euro kostet – allerdings mindestens im 30er-Pack.

FFP2-Maskenpflicht zum Start gut angenommen

In Bayern scheinen die Menschen schon ganz gut mit FFP2-Masken ausgestattet zu sein – wenigstens die, die in Supermärkten, Bussen und Bahnen unterwegs sind. In den größten bayerischen Städten berichteten die Verkehrsbetriebe einstimmig von einem problemlosen Start der neuen Regelung.

"Die Nichtträger werden angesprochen", sagt etwa ein Sprecher der Münchner Verkehrsbetriebe. In Nürnberg hätten laut VAG rund 97 Prozent der Fahrgäste die vorgeschriebenen Masken getragen.

Auch im Einzelhandel sind die meisten Kunden bereits mit Maske gekommen. Mit anderen habe es vereinzelt hitzige Diskussionen gegeben, sagt der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann.

Derzeit gilt noch die sogenannte "Kulanz-Woche". Das heißt, wer noch keine FFP2-Maske trägt, muss derzeit nicht mit harten Konsequenzen rechnen. Ab kommender Woche werden Verstöße sanktioniert. Wie hoch das Bußgeld sein soll, ist noch nicht bekannt.