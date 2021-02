FFP2-Masken für Bedürftige: Verteilung läuft nicht reibungslos

2,5 Millionen FFP2-Masken bekommen die Landkreise und kreisfreien Städte von der bayerischen Staatsregierung, um sie an Bedürftige zu verteilen. Die Kommunen sind zuständig dafür. Berechtigt sind die Empfänger von Grundsicherung sowie Obdachlose und Nutzer von Tafeln. Eine Million FFP-2-Masken sollen zudem an pflegende Angehörige verteilt werden. Doch manche haben ihre FFP2-Masken noch gar nicht erhalten, weil einige Kommunen schlicht nicht wissen, wer berechtigt ist.

Landkreis Augsburg hilft bei der Verteilung

Eine Erfahrung, die auch die Bürgermeister Simon Schropp (CSU) aus der Gemeinde Untermeitingen im Süden von Augsburg und Michael Wörle (parteilos) aus Gersthofen gemacht haben. Schropp war auf rund 1.500 FFP2-Masken sitzen geblieben, die er im Auftrag des Freistaats an Bedürftige verteilen sollte. Seine 7.000 Einwohner zählende Kommune hat aber keinen Zugriff auf die Adressdaten der bedürftigen Bürger, die Gratismasken erhalten sollen. Grund ist der Datenschutz. Deshalb lief auch in Gersthofen die Verteilung der Masken äußerst schleppend. Bürgermeister Michael Wörle (parteilos) versuchte zwar Bezugsberechtigte via Zeitung, Social Media, Website und Kooperationen mit Ärzten und Apotheken zu erreichen - aber nur mit mäßigem Erfolg.

Deshalb sprang jetzt der Landkreis Augsburg in die Bresche und will die Verteilung von FFP2-Masken für Bedürftige und pflegende Angehörige zentral organisieren. In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Augsburg-Land, das über die entsprechenden Adressdaten verfügt, und dem Bezirk Schwaben, sollen je fünf FFP2-Masken an die Bedürftigen versandt werden.