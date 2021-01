FFP2-Masken für Bedürftige in Mittelfranken

Seit Montag müssen Bürgerinnen und Bürger in Bayern FFP2-Masken beim Einkaufen und in Öffentlichen Verkehrsmitteln tragen. Die Stadt Nürnberg hat elf Ausgabestellen für FFP2-Masken im Stadtgebiet errichtet. Dort sollen Bedürftige mit jeweils zwei Schutzmasken versorgt werden, teilte die Stadt mit.

Bereits 4.000 Schutzmasken in Nürnberg verteilt

In den kommenden Tagen wollen die Verantwortlichen kostenlose FFP2-Masken an rund 40.000 Bedürftige verteilen, die den Nürnberger-Pass besitzen. Bis Montagmittag hätten bereits rund 2.000 Menschen jeweils zwei Schutzmasken bekommen, sagte Nürnbergs Sozialreferentin Elisabeth Ries (SPD) dem Bayerischen Rundfunk.

FFP2-Masken vom Freistaat noch nicht da

Damit sei die Stadt Nürnberg in Vorleistung gegangen. Der Freistaat Bayern wird jedem Berechtigten fünf FFP2-Schutzmasken zukommen lassen. Um diese zu verteilen, werde die Stadt Nürnberg in den kommenden Tagen eine Versandaktion starten. Ries rechnet damit, dass jeder Berechtigte bis spätestens Anfang kommender Woche die Masken in der Post haben werde.

Erlangen und Fürth verschicken Masken an Bedürftige

Auch Nürnbergs Nachbarstädte Fürth und Erlangen geben FFP2-Masken an Bedürftige aus. In Fürth bekommen Inhaberinnen und Inhaber des Fürth-Passes kostenlose FFP2-Masken mit der Post, sagte die Sprecherin der Stadt auf BR-Nachfrage. Das Sozialamt kümmere sich darum, dass die Masken im Laufe der Woche verschickt würden.

Auch das Sozialamt der Stadt Erlangen verschickt die Schutzmasken an berechtige Bürgerinnen und Bürger, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Darunter sind Bezieher von Arbeitslosengeld II, also von Hartz IV, oder von Grundsicherung oder Wohngeld sowie Inhaber des ErlangenPasses. Außerdem übergibt die Bürgerstiftung Erlangen 500 Masken an die Ausgabestellen der Tafel, an den Obdachlosentreff Willi und an die Bahnhofsmission.