FFP2-Masken für Bedürftige: Aktionen in Unterfranken

Ab kommendem Montag muss in ganz Bayern im Nahverkehr und im Einzelhandel eine FFP2-Maske getragen werden. In Unterfranken gab es auf die Maskenpflicht gemischte Reaktionen. Eine Frage, die sich viele stellten, war vor allem, wie sich finanziell Schwächere die Schutzmasken leisten sollen. In Unterfranken gibt es nun verschiedene Aktionen zur Verteilung von FFP2-Masken an Bedürftige. Auch pflegende Angehörige sollen mit Masken versorgt werden.

Grundausstattung für Bedürftige in Würzburg

In der Stadt Würzburg werden bedürftige Personen mit je fünf Masken als Erstausstattung versorgt. Insgesamt sollen nach Angaben der Stadt Würzburg 40.000 Masken von der Feuerwehr angeliefert und von städtischen Mitarbeitern verpackt und auf den Postweg gebracht werden. In Würzburg seien rund 8.000 Berechtigte ermittelt worden. Hülya Düber, Sozialreferentin der Stadt Würzburg, sagt: "Für uns ist es wichtig, dass gerade die Schwächsten der Schwachen mit ihrem geringen Einkommen in dieser schwierigen Situation nicht finanziell überfordert, sondern unterstützt werden – und dies kurzfristig und unbürokratisch."

Auch Bedürftige im Landkreis Würzburg werden mit FFP2-Masken versorgt. Das Landratsamt Würzburg teilte mit, dass die insgesamt 52 Gemeinden einmalig kostenlos mit rund 35.000 FFP2-Masken oder den gleichgestellten KN95-Masken beliefert werden. Damit sollen vorrangig Bedürftige und pflegende Angehörige versorgt werden. Landrat Thomas Eberth sagt: "Wir haben gut vorgesorgt und können nun diese dringend erforderlichen Materialien unseren Gemeinden kostenlos zur Verfügung stellen."

Maskenverteilung in Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Bedürftige Bürgerinnen und Bürger in Aschaffenburg werden ebenfalls mit Masken versorgt. Genau wie in der Stadt Würzburg sollen auch in der Stadt Aschaffenburg für jede Person fünf Masken zur Verfügung gestellt werden. Geplant sei laut Stadt, dass insgesamt rund 30.000 FFP2-Masken an Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen per Post zugestellt werden. Auch im Landkreis Aschaffenburg sollen 30.000 FFP2-Masken verteilt werden. "Noch dieses Wochenende werden wir gemeinsam mit der Feuerwehr die Masken samt Anschreiben für den Versand vorbereiten", sagt Landrat Dr. Alexander Legler.

Drive-in für FFP2-Masken in Miltenberg

Die Stadt Miltenberg versorgt ihre Bürgerinnen und Bürger über einen Drive-In-Verkauf mit günstigen FFP2-Masken. Vom 15. bis zum 17. Januar können Miltenberger Bürger 20 Masken für 20 Euro kaufen. Der Verkauf findet in Miltenberg auf dem Parkplatz am Zwillingsbogen statt.

Im Landkreis Miltenberg sollen vorerst 4.200 Masken an Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen verteilt werden. Diese werden laut Landratsamt per Post verschickt. Außerdem sollen dem Landratsamt zufolge rund 10.000 FFP2-Masken an pflegende Angehörige verteilt werden. Bei der Abholung sei ein Schreiben der Pflegekasse als Nachweis nötig.

Masken für pflegende Angehörige im Landkreis Kitzingen

Bedürftige Personen im Landkreis Kitzingen sollen über das Jobcenter oder Sozialamt versorgt werden. Nach Angaben des Landratsamts sollen auch pflegende Angehörige bis Ende Januar mit je drei FFP2-Masken kostenfrei versorgt werden. Auch hier erfolgt die Abholung nur unter Vorlage des Schreibens der Pflegekasse.