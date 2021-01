FFP2-Masken: Deutlich erhöhte Nachfrage in Augsburg

Eine deutlich höhere Nachfrage nach FFP2-Masken, aber keinen Massenansturm hat es heute bei den Apotheken in Schwaben gegeben. Anders als noch im Frühjahr habe man inzwischen genügend Masken auf Lager, sagte Bernhard Koczian von der Apotheke im Sheridan Park in Augsburg dem BR. Koczian ist Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbandes für den Bezirk Schwaben. Man sei aber von der Entscheidung der Landesregierung überrascht worden, so Koczian. Von offizieller Seite hätten die Apotheker nichts von der Anordnung erfahren.

Genügend Masken vorhanden

Nach der heutigen Pressekonferenz der Staatsregierung seien aber bereits mehrere Kunden gekommen, um sich mit FFP2-Masken einzudecken. Engpässe müsse zwar niemand befürchten, dennoch empfiehlt Bernhard Koczian rechtzeitig zu kommen. Künftig nämlich reiche es nicht mehr, "den Kragen hochzustellen, man muss dann einfach immer eine FFP2-Maske dabeihaben".

Koczian: FFP2-Pflicht ist der richtige Ansatz

Sein Bruder Ulrich Koczian, ebenfalls Apotheker und Vizepräsident der Landesapothekenkammer, hält die FFP2-Masken-Verordnung für den "richtigen Ansatz", um die Infektionszahlen zu senken. Die FFP2- Maskenpflicht, die ab Montag in Bayern im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr gilt, wird die Apotheken aber nicht vor große Herausforderungen stellen.

Keine negativen Reaktionen in Kemptener Apotheke

Davon ist auch Johannes Fischer von der Kastanien-Apotheke in Kempten überzeugt. Seit der kostenlosen Maskenabgabe an Personen über 60 Jahre seien die Einkaufs- und Verkaufswege eingespielt. Die heute beschlossene Maskenpflicht für Bayern hält Fischer angesichts der aktuellen Infektionszahlen für längst überfällig. Negative Reaktionen von Kunden habe es heute in seiner Apotheke noch nicht gegeben.

Über 10.000 Masken hat seine Apotheke vorrätig und Nachschub sei immer gewährleistet. "Das Angebot ist groß", sagt Fischer. Unter drei Euro kostet eine FFP2 Maske bei ihm, rund 3,50 Euro bezahlt man in den Apotheken in Augsburg.