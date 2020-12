FFP2-Masken-Ausgabe: Der Run auf die Apotheken hat begonnen

Extra Schalter für den Andrang

Apothekeninhaberin Lilian Barbarino hat in ihrer Filiale in Buchbach im Landkreis Mühldorf vorsorglich einen extra Schalter für die Ausgabe der Masken eingerichtet, so Barbarino auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. In der kleineren Filiale in Schwindegg war dies leider nicht möglich, dort werde sich die Schlange vor der Apotheke durch den zusätzlichen Andrang also verlängern.

Vorher hatte sie telefonisch abgefragt, wie viele Menschen mit einem Alter von über 60 in den Gemeinden Buchbach und Schwindegg im Landkreis Mühldorf leben. Nun kalkulieren Barbarino und ihre Angestellten mit etwa 2.500 Menschen in den beiden Apotheken in Buchbach und Schwindegg.

Angst vor "Apotheken-Hopping"

Die bisher vorhandenen Masken haben sie kurzfristig von einem ansässigen Unternehmen beziehen können. Die Anzahl reiche aber derzeit noch nicht aus, man müsse jetzt jeden Tag weitersehen, wie man mehr Masken anschaffen könne. Ob ab heute an den eigens installierten Schalter in Buchbach wirklich nur die Risikogruppe kommt, können sie und ihre Mitarbeiterinnen nicht genau kontrollieren, sie setzen deshalb darauf, dass die Kundinnen und Kunden das Vertrauen der Apotheken nicht missbrauchen und wirklich nur kommen, wenn die wirklich ein Recht auf die Masken haben.

"Da kommt's jetzt auf Fairness an", so der Vorsitzende des schwäbischen Apothekerverbands Bernhard Koczian im Gespräch mit dem BR. Er hofft, dass es jetzt nicht zu einem "Apotheken-Hopping" komme. Denn die Ausgabe von zunächst drei kostenfreien Masken werde nicht registriert oder kontrolliert, es sei also nicht zu verhindern, wenn jemand die drei kostenlosen Masken mehrfach in verschiedenen Apotheken abholte.

Allgäu: Masken werden vor der Tür verteilt

Bei einer stichprobenartigen Umfrage unter Allgäuer Apotheken zeigte sich, dass die Nachfrage rege, zum Teil sehr hoch ist. In einer Apotheke in Kempten hieß es auf Anfrage des BR, viele seien verunsichert und würden sich zunächst telefonisch erkundigen, ob und wie sie eine Maske bekommen könnten. Um eine möglichst reibungslose Ausgabe zu gewährleisten, werden die Packungen bei dieser Apotheke von einem Mitarbeiter vor der Tür verteilt. Auch andernorts in Mindelheim oder Obergünzburg stehen die Menschen in Schlangen vor den Apotheken.

Wer soll FFP2-Masken bekommen?

60 Jahre oder älter, das ist das erste Kriterium. Jüngere, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, an Diabetes oder eine Immunschwäche können ihren Anspruch mit einem Medikationsplan in ihrer Apotheke nachweisen. Gedacht ist die Ausgabe von zunächst drei der schützenden Masken als Versorgung für die Zeit der Feiertage.

Wie soll es nach Neujahr weitergehen?

In einem weiteren Schritt sollen die Betroffenen von den Krankenkassen im Januar zwei Berechtigungsscheine für jeweils sechs weitere Masken erhalten - es sind also 12 weitere FFP2-Masken vorgesehen. Dafür soll dann ein Eigenanteil von jeweils zwei Euro für jeweils sechs Masken zum Tragen kommen.

Wer bezahlt die kostenlosen FFP2-Masken für Risikopatienten?

Im Moment gehen die Apotheken beim Maskenkauf in Vorleistung. Vom Apothekerverband wurden sie informiert, dass es zwar einen Fixzuschlag pro Packung geben soll, wann diese Vergütung ausgezahlt wird, wissen sie allerdings noch nicht.

Der Vorsitzende des schwäbischen Apothekerverbands Bernhard Koczian rechnete vor, dass der Bund 491 Millionen Euro für die Masken bereitstellen will. Die Summe soll in den "Nacht- und Notdienstfonds" der Apotheken fließen. Das Geld werde dann - komplett und bundesweit - auf die rund 20.000 Apotheken verteilt, gemessen daran, wie viele verschreibungspflichtige Medikamente sie im dritten Quartal an Patienten ausgegeben haben: So bekommen große Apotheken mehr aus dem "Masken-Topf", kleinere weniger. Die Apotheker kaufen also auf eigene Rechnung Masken ein, bekommen dafür aber auf jeden Fall nur eine Pauschalsumme. Jeder Apotheker, so Koczian, müsse sehen, ob er am Ende draufzahle. Er werde jedenfalls Masken ausgeben, solange er welche habe.