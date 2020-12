FFP2-Masken aus Niederbayern: "Glücksfall für Bayern"

Im niederbayerischen Weng ist am Donnerstag eine der weltweit modernsten Produktionsanlagen zur Fertigung zertifizierter FFP2-Masken zum Schutz vor Corona in Betrieb genommen worden. Nach der Aushändigung der Zertifizierungsurkunde durch den Geschäftsführer von DEKRA Deutschland, Jörg-Timm Kilisch, wurde die automatisierte Fertigungsanlage im Beisein von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber (FW) gestartet.

Rein bayerisches Produkt

Die neue FFP2-Maske ist ein rein bayerisches Produkt. Das fränkische Unternehmen Sandler in Schwarzenbach an der Saale liefert das Flies. Die hochmoderne automatisierte Produktionsanlage kommt von PIA Automation in Amberg. Produziert werden die Masken in Großserie ab sofort beim Autozulieferer Zettl in Weng bei Landshut.