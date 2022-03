FFP2-Maske mit Kamera: Illegale Hilfe bei Führerscheinprüfung

Schleierfahnder der Polizei haben bei einer Kontrolle auf der A73 bei Eggolsheim im Landkreis Forchheim umfangreiches Equipment gefunden, das zur Manipulation von Führerscheinprüfungen eingesetzt wird.

Fahrschüler erhalten Anweisungen per Funk

Wie es in einer Mitteilung heißt, seien im Auto des 43-jährigen Mannes unter anderem ein Laptop, Funksender und -empfänger, Funk-Ohrstöpsel, Knopf-Kameras, FFP2-Masken mit Kamera und Mobiltelefone gefunden worden. Diese soll der Mann in ganz Deutschland eingesetzt haben, um Führerscheinanwärtern gegen Bezahlung bei ihren schriftlichen Prüfungen zu "helfen" und die Fragen per Funk zu beantworten.

Wie viele Kunden der 43-Jährige hatte, steht laut Polizei noch nicht fest. Die Masche, Antworten per Funk bei der Führerscheinprüfung durchzugeben, sei nicht neu. Es gebe davon sogar Videos im Internet. Gegen den Mann werde wegen eines Verstoßes nach dem Telekommunikationsgesetz ermittelt.