FFP2-Maske ab Montag: "Es ist furchbar schnell gegangen"

In der "Engelapotheke" in der Regensburger Innenstadt ist der Andrang am Mittwoch groß. Jung und Alt steht an um sich eine FFP2-Maske zu kaufen. In der Engelapotheke kostet das Stück zwischen vier und fünf Euro – deutlich mehr als online. Auf manchen Plattformen bekommt man die Masken schon ab 1,70 Euro das Stück. Der Preisunterschied zwischen Apotheken und Onlinehandel komme daher, dass die Online-Händler viel mehr bestellen, weil sie mehr Lagerflächen haben.

Genug Masken für ersten Andrang

Apothekerin Antje Bullmann erklärt es gäbe Staffelpreise: Je mehr - desto günstiger. Bullmann hat rund 3.000 Masken bestellt. Noch sei genug Masken-Vorrat da, zumindest für den ersten Schwung. Natürlich müsse man in den nächsten Tagen aufstocken. "Wir haben zur Auswahl deutsche Masken oder die chinesischen. Man kann selber entscheiden wie viel man ausgeben möchte ", so die Apothekerin. Die chinesischen Masken seien im Einkauf günstiger und man kann so Mengenrabatt gewähren.

Acht Stunden Tragezeit für FFP2-Maske

Offiziell dürfe man die Maske acht Stunden lang tragen. Doch die Apothekerin erklärt, dass man sie auch länger tragen könne, wenn man sie gut trocknen lasse. Wichtig sei beim Tragen, dass die Maske gut anliegt, sodass nach oben hin wenig entweicht und es sollte auch ringsherum abschließen.