Feuerwehrübung in Passau: Dachstuhlbrand im Dom

Der Dachstuhl des Stephansdomes steht in Flammen - das ist das Szenario einer Großübung in Passau. Rund 100 Einsatzkräfte der Passauer Feuerwehren werden am Abend dabei sein.

Nebel im Dachstuhl des Passauer Domes

Die Übung beginnt gegen 19 Uhr mit der Inbetriebnahme einer Nebelanlage im Dachstuhl des Domes. Die Feuerwehren der Hauptwache sowie der Stadtteile Innstadt und Ilzstadt werden dann vom Domplatz und vom Residenzplatz aus den Löschangriff starten. Es sollen auch vom Rathausplatz her Löschwasserleitungen verlegt werden. "Das wird wegen der längeren Strecke eine besondere Herausforderung", so Stadtbrandrat Andreas Dittlmann, der die Übung leitet.

Zusammenbruch des Dachstuhls in 30 Minuten

Zum Einsatz kommen sollen auch mehrere Atemschutzträger, die den Innenangriff vornehmen. Eine große Rolle wird der Zeitansatz bei der Übung spielen, wie Dittlmann sagt:

"Wir haben uns berechnen lassen, dass der Dachstuhl im Passauer Dom bei einem Großfeuer etwa 30 Minuten halten würde, bis er zusammenkracht. Also geht es auch um die Frage, welche Kunstschätze zuerst aus dem Inneren des Domes geschafft werden müssen." Stadtbrandrat Andreas Dittlmann

Hierzu gebe es bereits eigene Listen.

Nach Brand von Notre-Dame: Großübung in Passau notwendig

Die Übung soll etwa eineinhalb Stunden dauern. Die Vorbereitungen dafür laufen seit über einem Jahr. Der Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame im April dieses Jahres habe die Passauer Feuerwehr darin bestätigt, dass eine derartige Großübung dringend durchgeführt werden müsse, sagte Stadtbrandrat Dittlmann.