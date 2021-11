21.11.2021, 10:56 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Feuerwehrübung mit 100 Einsatzkräften am Nürnberger Flughafen

Am Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg haben Rettungskräfte für den Ernstfall geprobt. Am Samstag ging es unter anderem um einen medizinischen Notfall an Bord einer Maschine auf dem Rollfeld des Flughafens. Auch die Feuerwehr war gefragt.