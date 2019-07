Feuerwehrübung in Münchner Frauenkirche

Feueralarm in der Münchner Fußgängerzone – aber es ist kein Ernstfall, sondern eine Übung. Das Szenario: Im Südturm der Frauenkirche raucht es in rund 80 Metern Höhe. Die Feuerwehrleute müssen mit Atemschutz die Treppe hinaufsteigen, draußen wird eine Drehleiter in Stellung gebracht. Die Münchner Berufsfeuerwehr probt regelmäßig für den Fall eines Feuers im Liebfrauendom.

Brand von Notre-Dame wirft Fragen auf

Aus aktuellem Anlass wird die Übung dieses Mal mit besonderem Interesse verfolgt. Der Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame im April hatte die Frage aufgeworfen, wie die Feuerwehr in einem solchen Katastrophenfall in München vorgehen würde.

Die beiden Türme wären in der Frauenkirche laut Feuerwehr das größte Problem: Sie sind knapp 100 Meter hoch – deutlich höher als die Drehleiter. Im Inneren gibt es aber eine Sprühwasserlöschanlage, die ein Feuer zumindest eindämmen und der Feuerwehr mehr Zeit verschaffen könnte. Im Kirchenschiff wurde erst vor kurzem ein spezielles Rauchansaugsystem eingebaut. Es würde im Brandfall früher anschlagen als normale Rauchmelder. Auch das könnte eine Katastrophe verhindern.