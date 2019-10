Feuerwehrübung im Passauer Dom war erfolgreich

Die groß angelegte Feuerwehrübung im Passauer Dom, in dem ein Dachstuhlbrand simuliert wurde, ist vergangene Nacht zu Ende gegangen.

Wie kommt das Wasser in den Dom?

Kurz nach 19.00 Uhr wurde der Alarm ausgelöst – durch künstlichen Nebel im Dachstuhl des Doms. Schon eine Viertelstunde später bekämpften die Einsatzkräfte von außen mit knapp 30 Meter hohen Drehleitern und im Inneren mit Atemschutzmasken das "Feuer". Größte Herausforderung sei gewesen, die Wasserversorgung von den Flüssen Donau und Inn her zu gewährleisten. An der Donau wurde erstmals eine Hochleistungspumpe eingesetzt, die das Wasser über eine Schlauchlänge von 500 Metern an den Einsatzort drücken musste. Zum Teil wurde der Einsatz über eine Drohnenkamera gesteuert.

Auto fährt über Feuerwehrschlauch

Stadtbrandrat und Einsatzleiter Andreas Dittlmann war zufrieden mit dem Manöver: "Das Gros der Übung lief so, wie wir uns das vorgestellt haben. Bis auf ein paar Kleinigkeiten wie wacklige Funkverbindungen." Durch einen einen rücksichtslosen Autofahrer hätte es auch einen Schlauchplatzer gegeben, sagt Dittlmann. Das Auto sei trotz Absperrung über den Schlauch gefahren.

Domdekan "hochbeeindruckt"

Unter den Zuschauern war auch Domdekan Hans Bauernfeind. Er zeigte sich "hochbeeindruckt" von der technischen Ausrüstung und der Organisation der eingesetzten Feuerwehrtruppen. "Natürlich hoffen wir, dass so ein Feuer nie passiert", sagt Bauernfeind dem BR. Die Brandkatastrophe von Notre Dame habe gezeigt, dass so eine Übung unbedingt notwendig ist. "Die Feuerwehr kann da sicher etwas dazulernen und die Verantwortlichen des Stephansdomes auch“, so Bauernfeind.

Die Vorbereitungen für die Großübung am Passauer Dom dauerten über ein Jahr. Insgesamt waren vier Passauer Wehren beteiligt.