Feuerwehrsirene vor Senioren-WG sorgt für Zoff in Wiesent

Eigentlich sollte die Senioren-Wohngemeinschaft in Wiesent im Landkreis Regensburg ein friedlicher und ruhiger Ort für alte Menschen sein. Für Betreiberin Edeltraud Griesbeck war das bei der Eröffnung 2016 besonders wichtig. Sie wollte vor allem hinter dem Haus, auf der von der Straße abgewandten Seite, einen Ruhebereich mit idyllischen Garten schaffen.

Sirene erinnert an Bombenalarm

Doch ausgerechnet da steht nun seit kurzem in unmittelbarer Entfernung eine Feuerwehr-Sirene. Mehrmals im Monat ertöne sie in einem lauten Heulton, sagt Griesbeck. Grund dafür ist auch die A3, die nicht weit weg ist. Bei jedem Unfall alarmiert die Sirene die Feuerwehr. Genau das sei ein Problem für ihre hochbetagten, dementen Bewohner: "Bei denen, die den Krieg miterlebt haben, kommen dann Kindheitserinnerungen an die Bombenalarme hoch. Die kriegen teilweise Panik, und das Pflegepersonal muss eingreifen, damit sich die Leute beruhigen."

Auch Angehörige der Senioren hätten den Alarm schon mitbekommen und sich besorgt an sie gewendet. Griesbeck kann die Entscheidung für ausgerechnet diesen neuen, dritten Sirenen-Standort im Ort nicht nachvollziehen.

Bürgermeisterin: Standort wichtig für Feuerwehr

Der Standort mutet auf den ersten Blick tatsächlich ein wenig ungewöhnlich an: Mitten im Grünen steht die Sirene, nebendran weit und breit erst mal nichts, nur das Senioren-Appartement. Die Bürgermeisterin von Wiesent, Elisabeth Kerscher (CSU), verteidigt jedoch die Entscheidung: Ausführliche Tests zusammen mit der Feuerwehr haben ergeben, dass von hier aus die Sirene am besten für die Feuerwehrler zu hören ist.

"Niemand will Sirene vor der Haustür"

Mit der Standortwahl habe man es sich außerdem wirklich nicht einfach gemacht. Das Dilemma: "Jeder will im Ernstfall zwar Hilfe in der Not, doch niemand will die Sirene vor der eigenen Haustür", sagt Bürgermeisterin Kerscher. Sie versteht die neu entflammte Diskussion um die Sirene nicht. Auch an den anderen Sirenen-Standorten würden schließlich alte Menschen leben. Sie ist froh, dass es in ihrer Gemeinde überhaupt so viele engagierte Feuerwehrler gibt, die sich in ihrer Freizeit für Menschen in der Not einsetzen.

Der Ort wird größer: nun drei statt zwei Sirenen

Doch es gibt einen guten Grund für die neue, dritte Sirene im Dorf. Die Gemeinde ist in der Vergangenheit immer weiter gewachsen, deshalb braucht es jetzt dringend drei statt nur zwei Sirenen, um genug Feuerwehrleute im Ernstfall alarmieren zu können, so Wolfgang Scheuerer, Kreisbrandrat des Landkreises Regensburg.

Auch er versteht den Aufruhr nicht ganz. "Im Durchschnitt sind es in Wiesent ungefähr 30 Alarmierungen im Jahr. Und jede Alarmierung dauert etwa drei Minuten. Ich denke, dass man das im Gegenzug für die Hilfe der Feuerwehr schon in Kauf nehmen muss." Sirenen-Standorte zu finden sei außerdem nicht nur in Wiesent, sondern in ganz Bayern ein leidiges Problem.

Moderne Funkmelder wegen Funklöchern unzuverlässig

Alle Sirenen abzubauen und nur noch ausschließlich auf moderne Mittel zu setzen, um die Feuerwehr zum Einsatz zu rufen, sei leider noch keine Option. Denn elektronische Funkmelder, die die Feuerwehrmänner und -frauen auf stille Art und Weise alarmieren, würden nicht zuverlässig genug funktionieren, sagt Scheuerer. Sie funktionieren nicht in Funklöchern und die gebe es noch zu häufig, ähnlich wie beim Handynetz.

Gerade in einer kleinen Gemeinde wie Wiesent, wo es nur die Freiwillige Feuerwehr gibt und weniger verfügbare Einsatzkräfte, seien Sirenen deshalb immer noch unerlässlich. "Im Landkreis Regensburg haben wir 176 Feuerwehren und es gibt keine Feuerwehr, die nur die stille Alarmierung durchführt, also durch die Funkmeldeempfänger alarmiert. Wenn die Sirenen alarmieren, ist das keine Willkür, sondern es ist für die Feuerwehr zwingend erforderlich", so der Kreisbrandrat.

Umrüsten auf digitale Funkempfänger

Auch wenn sich am Standort der Sirene wohl nichts mehr ändern wird - es gibt ein wenig Hoffnung für Griesbeck und ihre Senioren-WG. Bürgermeisterin Elisabeth Kerscher (CSU) gibt sich kompromissbereit: An der Ausrichtung der Sirenenhörner könne man nochmal nachjustieren. Und auch sie ist neuer, zusätzlicher Technik nicht abgeneigt, welche in Zukunft zumindest manchen Sirenenalarm ersetzen könnte: "Wir haben uns bereits für eine Förderung beim Freistaat Bayern beworben, dass wir umrüsten können auf digitale Funkempfänger. Aber das ist halt einfach eine Frage der Zeit."