Feuerwehrler warnt vor Blitzer: Stadt will Sache intern regeln

Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr hat am Samstag im Treuchtlinger Ortsteil Gundelsheim offensichtlich Geschwindigkeitsmessungen der Stadt verhindert. Die Stadt will nun ein ermahnendes Gespräch mit dem 31 Jahre alten Mann führen. Konsequenzen werde das Boykottieren der Radarkontrollen und sein Verhalten nach aktuellem Stand jedoch nicht haben, so eine Sprecherin der Stadt auf BR-Anfrage.

Warnung vor Blitzer

Der Mann hatte das Feuerwehrauto vor dem Messgerät geparkt und entgegenkommende Autofahrer mit Handzeichen gewarnt. Zwischen dem Feuerwehrmann und den Messbeauftragten kam es zum Streit, sodass die Polizei anrücken musste.

Stadt Treuchtlingen ist zuständig

Nach Polizeiangaben sprach sich der 31-Jährige gegen solch eine Verkehrsüberwachung aus und meinte, dass er als Feuerwehrmann seine "Landsleute" davor schützen müsse. Die Stadt Treuchtlingen ist als Aufsichtsbehörde für die Freiwilligen Feuerwehren zuständig.