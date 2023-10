Feuerwehrler beim Schanzenlauf in Oberstdorf - über 1.000 Stufen

Treppenläufe von Feuerwehrlern in aller Welt

Bei dem Wettkampf geht es um Ausdauer und Fitness, und die brauchen die Feuerwehrleute für den Ernstfall. Gerade auch bei Einsätzen mit Atemschutz, sagt Stefan Matheis. Er organisiert mit der Freiwilligen Feuerwehr Oberstdorf den Schanzenlauf. Matheis hat schon öfter an Treppenläufen in Wolkenkratzern teilgenommen. Seit Jahren gebe es eine richtige Szene, sagt er, in der Feuerwehrleute zu Treppenläufen nach Berlin, Köln oder New York reisen, um dort um die schnellste Zeit zu kämpfen. Als er die Stufen an der Skiflugschanze sah, kam ihm spontan die Idee, einen solchen Wettbewerb auch in den Süden Deutschlands, nach Oberstdorf zu holen.

500 Teilnehmer wollen sich beweisen

In kürzester Zeit waren alle Startplätze ausgebucht. Und so gehen beim Schanzenlauf nun 500 Feuerwehrfrauen und -männer aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und Lichtenstein am Samstag, den 21.10., an den Start. Immer als Zweierteam. Nur wenn das Team gemeinsam oben ankommt, zählt die Zeit für die Wertung.