19.10.2018, 05:06 Uhr

Feuerwehrgroßeinsatz wegen Saunabrand

In Reundorf im Landkreis Bamberg ist gestern Abend eine Sauna in Brand geraten. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten rückte zum Löschen an. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 50.000 Euro.