Feuerwehrfrau verletzt – Brand in Autowerkstatt in Karlstein

In Karlstein hat am Dienstagabend eine Autowerkstatt am Sportplatz gebrannt, berichtet die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute stand ein Teil der Werkstattbereich bereits in Flammen. Mehrere Trupps mussten unter Atemschutz den Brand von innen und außen bekämpfen.

Feuerwehrfrau verletzt sich am Brandort

Bei den Löscharbeiten verletzte sich eine Feuerwehrfrau am Bein. Sie kam ins Krankenhaus. Der Brand war dann nach kurzer Zeit unter Kontrolle und konnte auf den Bereich der Werkstatt begrenzt werden, so die Kreisbrandinspektion. Ein Nachbargebäude wurde ständig kontrolliert, um zu verhindern, dass sich der Brand weiter ausbreitet. Brandursache und Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Insgesamt waren rund 100 Frauen und Männer am Brandort. Die Feuerwehren kamen aus Karlstein, Kleinostheim, Kahl und Großostheim.

Polizei: Hoher Sachschaden befürchtet

Nach ersten Einschätzungen geht das Polizeipräsidium Unterfranken nun von einem Schaden "im oberen sechsstelligen Bereich" aus. Der Schaden könnte zwischen 700.000 und einer Million Euro liegen, sagt ein Polizeisprecher. Die Kripo ermittelt zur Ursache. Erste Indizien sprechen für einen technischen Defekt. Nach den bisherigen Ermittlungen waren in dem Bereich, wo das Feuer entstanden war, Akkus zum Wiederaufladen gelagert.