Feuerwehren vom Untermain spenden Material für Kroatien

Um die Kameraden der Feuerwehren in Kroatien nach dem Erdbeben zu unterstützen, sammelt der Landesfeuerwehrverband Bayern bis Ende der Woche Feuerwehrgeräte und Ausrüstung. Am Montag soll ein Konvoi ins Katastrophengebiet starten. Donnerstagvormittag konnten Feuerwehren im Raum Aschaffenburg und im Raum Miltenberg gespendetes Material am Feuerwehrhaus Karlstein abgeben. Anschließend packte die Feuerwehr Karlstein das Material zusammen und verlud es in einen Container. Am Nachmittag wurde der Container von der Feuerwehr Karlstein mit einem Feuerwehr-LKW ins Sammelzentrum in Hersbruck gefahren.

13 Feuerwehren an Aktion beteiligt

Am Spendenaufruf beteiligten sich insgesamt 13 Feuerwehren. Spenden kamen dabei von den Feuerwehren aus der Stadt Alzenau, Geiselbach, Großostheim, Hofstädten, dem Markt Hösbach, Karlstein, Sailauf und Schimborn. Insgesamt kamen so an feuerwehrtechnischem Gerät eine Pumpe mit Saugschläuchen, zwei Feuerwehrleitern, zwei Krankentragen, 15 Handlampen, sechs Kabeltrommeln und neun Flutlichtstrahler mit diversem Zubehör zusammen. Für die persönliche Schutzausrüstung der Helfer vor Ort wurden insgesamt sieben Paar Feuerwehrstiefel, 29 Paar Handschuhe, 35 Overalls und 209 Feuerwehrjacken und -hosen, sowie einige Helme und Sicherungsleinen gespendet.

Unbürokratische Hilfe für Feuerwehr-Kameraden

Aus dem Landkreis Miltenberg beteiligten sich die Feuerwehren aus Amorbach, Kleinheubach, Miltenberg, Mömlingen und Wörth, an der Sammel- und Spendenaktion. Zentral-Kroatien wurde am 29. Dezember und in den Folgetagen von mehreren Erdbeben schwer getroffen. Insbesondere in den ländlichen Gebieten des Landkreises Sisačko-Moslavačke ist die Not groß. Aber auch viele weitere Regionen sind dort betroffen, so die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg.