Feuerwehren schwer beschäftigt: Laster verliert Teerladung

Der 48-Jährige hatte gegen 6.30 Uhr sein Fahrzeug am Teerwerk in Gänheim beladen und die Heckklappe nicht ordnungsgemäß geschlossen, so die Polizei. Ein Teil der Ladung landete deshalb auf der Straße – von ihm offenbar unbemerkt. Die Fahrt ging etwa zehn Kilometer weit von Gänheim über Mühlhausen und Eßleben bis nach Rieden bei Würzburg. Der Laster hinterließ auf der Strecke eine bis zu einem halben Meter breite Teerspur.

Firma muss Feuerwehreinsatz zahlen

Sämtliche Feuerwehren der Ortschaften entlang der Strecke mussten alarmiert werden, um die Verschmutzung zu beseitigen. Gegen den Fahrer ist ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet worden. Zudem erhalten die betroffenen Gemeinden die Adresse der Lkw-Firma, um die Einsatzkosten ihrer Feuerwehren abrechnen zu können.