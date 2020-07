Feuerwehren proben Ernstfall im Brandübungscontainer

Feuerwehrleute aus dem Landkreis Landsberg trainieren diese Woche in einem speziellen Brandübungscontainer den Einsatz in brennenden Gebäuden. Im Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten haben sich am Dienstagabend die ersten acht Teilnehmer in den feuerrot lackierten Metallkasten gewagt.

Container steht für alle bayerischen Feuerwehren bereit

Der Container wird innen mit Spanplatten ausgekleidet, diese werden anschließend angezündet. Dabei entstehe eine für einen Wohnungsbrand typische Hitze- und Rauchentwicklung, heißt es vom Landesfeuerwehrverband, der den 1,2 Millionen Euro teuren Übungscontainer für alle bayerischen Feuerwehren bereitstellt.

Bis zu 600 Grad unter der Decke

Eingehüllt in dicke Rauchschwaden begaben sich die angehenden Feuerwehrleute mit dicker Schutzkleidung in die Flammen und löschten sie. Direkt unter der Decke herrschen dabei Temperaturen bis zu 600 Grad, sagte Kreisbrandmeister Florian Buck dem BR. Dabei sollen die Teilnehmer den Einsatz mit Atemschutzgeräten unter realistischen Bedingungen trainieren und lernen, im Ernstfall Brandverläufe zu erkennen und Gefahrensituationen richtig einzuschätzen.

Echte Wohnungsbrände gehen zurück

Dass Einsätze in brennenden Gebäuden laut dem Feuerwehrverband seit Jahren zurückgehen, ist einerseits eine gute Nachricht. Aber: Für Feuerwehrleute wird es dadurch auch immer schwieriger, Erfahrungen zu sammeln, die möglicherweise bei einem echten Wohnungsbrand über Leben und Tod entscheiden können.