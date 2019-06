Feuerwehren im Raum Aschaffenburg trainieren Waldbrandbekämpfung

Nachdem die Ausbildung bislang hauptsächlich auf Häuserbrände und Einsätze auf der Autobahn ausgerichtet war, passen sich die Einsatzkräfte am Untermain nun den veränderten Anforderungen an. Wegen des Klimawandels ist die Waldbrandgefahr in den Sommermonaten gestiegen.

"Das muss so 2010 gewesen sein, als wir sehr viele Vegetationsbrände hatten. Da haben wir ganz schnell gemerkt, dass wir mit unserer handelsüblichen Ausstattung und Ausbildung nicht weiterkommen." Otto Hofmann, Kreisbrandrat im Landkreis Aschaffenburg

Seit nunmehr neun Jahren werden Ausbildungsinhalte und Ausrüstung den neuen Anforderungen angepasst. Als Beispiel nennt Hofmann kleine Löschrucksäcke, welche die Brandbekämpfer bei Waldbränden bereits im Einsatz haben. "Mit diesen Rucksäcken kann man sehr flexibel im gesamten Gelände agieren", so Hofmann. Neben den wassergefüllten Rucksäcken sind auch die kleinsten bei den Feuerwehren im Einsatz befindlichen Schläuche, sogenannte D-Schläuche, im Einsatz. D-Schläuche sind flexibler in der Handhabung und auch leichter in unwegsamem Gelände zu bedienen. "Wir haben da richtig gute Erfahrungen mit diesen leichten, beweglichen Schläuchen gemacht", berichtet Kreisbrandmeister Thomas Rollmann.