vor 34 Minuten

Feuerwehren fallen auf Falschmeldung herein

Derzeit kursiert ein Kettenbrief in den sozialen Medien, in dem vor Betrügern gewarnt wird, die als falsche Feuerwehrleute versuchten, in fremde Wohnungen zu gelangen. Nun sind wohl auch echte Feuerwehrleute auf die Falschmeldung hereingefallen.